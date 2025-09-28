Málaga CF - Andorra: Ni 48 horas de descanso para La Rosaleda

Nueva polémica con los horarios. El Málaga CF y la selección española femenina coincidirán el mismo fin de semana en La Rosaleda y el césped de Martiricos tendrá menos de dos días para recuperarse entre partido y partido. Pese a conocer esta situación, LaLiga ha decidido colocar el partido de los blanquiazules frente al Andorra, de la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion, el domingo 26 de octubre a las 14.00 horas, con poco margen de maniobra tras el partido de Nations League.

Fin de semana cargado en La Rosaleda

Será un fin de semana de actividad completa en Martiricos. El viernes por la noche, a partir de las 20.00 horas, España jugará la ida de las semifinales de la Nations League femenina en La Rosaleda. Y unas 39 horas después de que concluya ese encuentro, el césped del estadio malaguista tendrá que estar listo para la disputa del Málaga CF-Andorra, el domingo a partir de las 14.00 horas. Los operarios tendrán que trabajar a destajo para que las gradas y el verde presenten el mejor aspecto.

En la Federación y en LaLiga eran plenamente conscientes de esta circunstancia. Existía la posibilidad de jugar el encuentro a última hora del domingo o incluso en lunes, pero una vez más los horarios se deciden por algo que nada tiene que ver con favorecer el espectáculo o la salud de los futbolistas.

Vía: La Opinión de Málaga