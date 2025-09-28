Calendario
Málaga CF - Andorra: Ni 48 horas de descanso para La Rosaleda
LaLiga ha colocado el partido de la 11ª jornada en Martiricos a primera hora de la tarde del domingo y la selección española femenina jugará partido de Nations League el viernes a las 20.45 en el mismo escenario
Manuel García
Nueva polémica con los horarios. El Málaga CF y la selección española femenina coincidirán el mismo fin de semana en La Rosaleda y el césped de Martiricos tendrá menos de dos días para recuperarse entre partido y partido. Pese a conocer esta situación, LaLiga ha decidido colocar el partido de los blanquiazules frente al Andorra, de la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion, el domingo 26 de octubre a las 14.00 horas, con poco margen de maniobra tras el partido de Nations League.
Fin de semana cargado en La Rosaleda
Será un fin de semana de actividad completa en Martiricos. El viernes por la noche, a partir de las 20.00 horas, España jugará la ida de las semifinales de la Nations League femenina en La Rosaleda. Y unas 39 horas después de que concluya ese encuentro, el césped del estadio malaguista tendrá que estar listo para la disputa del Málaga CF-Andorra, el domingo a partir de las 14.00 horas. Los operarios tendrán que trabajar a destajo para que las gradas y el verde presenten el mejor aspecto.
En la Federación y en LaLiga eran plenamente conscientes de esta circunstancia. Existía la posibilidad de jugar el encuentro a última hora del domingo o incluso en lunes, pero una vez más los horarios se deciden por algo que nada tiene que ver con favorecer el espectáculo o la salud de los futbolistas.
Vía: La Opinión de Málaga
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- Rashford y el test de Flick
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- ¡Confirmado! Joan Garcia, baja para las próximas 4-6 semanas
- El lateral del Spotify Camp Nou, casi listo