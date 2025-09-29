El Málaga CF, alcanzado por Ceuta y Albacete

Siete jornadas van disputadas, a la espera de que Leganés y Castellón completen este lunes el listado de encuentros de este fin de semana. El Málaga CF sigue en tierra de nadie. Cosechar la tercera derrota consecutiva no le impide mirar hacia la zona de play off y al descenso casi con la misma distancia. Sin embargo, lo más preocupante de lo sucedido este domingo viene de abajo. Porque hasta el colista, el Granada CF, se anotó en Huesca su primera victoria liguera (0-1) y, con cinco puntos, sigue en la misma posición, pero con el cuadro malaguista, ahora duodécimo, a apenas tres puntos de distancia.

En la tabla clasificatoria, la AD Ceuta y el Albacete han alcanzado a los de Pellicer. La escuadra caballa frenó a domicilio al Cádiz, después de cosechar un valioso empate sin goles, mientras que los pupilos del toloxeño Alberto González vencieron por 3-4 en El Molinón. Es el segundo triunfo liguero de un cuadro manchego al que se le había atragantado el arranque de la competición, pese a haber hecho méritos en más de un encuentro para subir peldaños y poder alejarse de la zona peligrosa.

Más sorpresas

Que el Sporting haya perdido en casa permite a los blanquiazules seguir a un punto de esta escuadra. Pero por debajo también se ha quedado a esa mínima renta, de un punto, una Cultural Leonesa que igualmente venció, aunque no demasiado lejos de su feudo. Fue en Valladolid y por la mínima. Así salen de unos puestos que, provisionalmente, complican la continuidad en LaLiga Hypermotion.

Como suele ser habitual temporada tras temporada, que esos conjuntos clasificados en la zona baja hayan podido sumar de tres en tres lejos de sus estadios y por apenas un tanto de renta dan cuenta de la máxima igualdad que existe en esta segunda categoría del fútbol español. En una competición tan igualada, las tres derrotas consecutivas para los malaguistas no tienen de momento que encender las alarmas.

Mucho por jugar

La competición es suficientemente larga como para empezar a sacar conclusiones con 35 jornadas todavía por disputar. Ocurrió la pasada campaña. Escuadras que empezaron prácticamente intratables, poco a poco vieron desaparecer sus cómodas rentas, a lo largo de la segunda vuelta, hasta decir adiós al ascenso directo.

Vía: La Opinión de Málaga