El Málaga CF acaba el mercado sin fichajes... por ahora

Ahora sí, se acabó el mercado de fichajes del verano de 2025 para el Málaga CF. Así lo ha anunciado el club de Martiricos a esta hora de la noche después de un día frenético, con las mejores sensaciones en lo futbolístico después de ganar en Las Palmas, pero con la espina de que no se haya hecho ningún movimiento aún para suplir la baja de Luismi, fuera del equipo los próximos meses, y la de Álex Pastor, de baja toda la temporada.

58 días de movimientos

Así que Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Eneko Jauregi, Adrián Niño, Javi Montero y Josué Dorrio son los seis nombres que, estrictamente, ocupan lo que ha sido el mercado blanquiazul. Desde el 1 de julio con el primer extremo hasta el 28 de agosto con el último. 58 días de incorporaciones para suplir las salidas de Antoñito Cordero, Kevin Medina, Manu Molina, Dioni, Yanis Rahmani y Nelson Monte. Roko Baturina terminó la cesión, mientras que el club rescindió a Juan Hernández y a Luca Sangalli.

Pese a que Kike Pérez llegó a dar por cerrada la ventana de incorporaciones en plena Feria, la realidad ha sido bien distinta para el club de Martiricos. Llegó Dorrio para sumar una pieza a esa banda derecha y por el camino se han vivido las roturas maxilofaciales de Luismi y la lesión completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial de la rodilla derecha de Pastor. Ninguno de ellos tiene sustituto... por el momento.

Unai Vencedor y Darko Brasanac

No obstante, este 1 de septiembre estuvo marcado en el Málaga CF por el nombre de Unai Vencedor. El mediocentro, propiedad del Athletic Club, estuvo muy cerca de recalar en la Costa del Sol vía cesión. Se había adelantado Loren Juarros a otros clubes como el Granada o el Real Zaragoza y el optimismo era absoluto. Sin embargo, a media tarde, el Levante se entrometió y el jugador eligió cumplir con su deseo de permanecer en Primera División.

Era la gran apuesta para ocupar esa plaza de mediocentro y la decepción fue absoluta al conocer la noticia. La dirección deportiva tiró de otros nombres, los agentes ofrecieron a muchos jugadores y lidera la carrera el serbio Darko Brasanac. En el caso del central, se cerró la puerta porque la secretaría técnica consideró que ningún futbolista cumplía con las exigencias deportivas y económicas.

24 fichas profesionales

No obstante, no han sido las únicas noticias de este lunes. El Málaga CF se ha puesto en orden de cara a LaLiga y ya ha inscrito a su último fichaje como Josué Dorrio. Aunque no ha sido el único porque el club blanquiazul también le ha dado ficha del primer equipo a Chupete y a Izan Merino, además de dar de baja a Álex Pastor. Esa plaza ha sido la que permite que haya un puesto libre para incorporar al centrocampista.

La plantilla con la que trabajará Sergio Pellicer este martes ha quedado de la siguiente forma:

Porteros: Alfonso Herrero y Carlos López.

Defensas: Jokin Gabilondo, Carlos Puga, Javi Montero, Einar Galilea, Diego Murillo, Moussa, Víctor García y Dani Sánchez.

Centrocampistas: Juanpe, Luismi Sánchez, Ramón, Carlos Dotor y Dani Lorenzo.

Extremos: David Larrubia, Josué Dorrio, Haitam, Joaquín Muñoz y Julen Lobete.

Delanteros: Adrián Niño, Chupete y Eneko Jauregi.

A todos ellos hay que sumar Aarón Ochoa y Rafa Rodríguez, con ficha del filial, en dinámica del primer equipo.