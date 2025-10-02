Calendario
El Málaga CF se abona a jugar los domingos
LaLiga ha fijado el Castellón-Málaga CF de la 12ª jornada para el domingo 2 de noviembre
Manuel García
Nuevo horario confirmado para el Málaga CF. LaLiga ha dado a conocer la fecha y hora oficial de los encuentros de la 12ª jornada en Segunda División, en la que los blanquiazules tendrán que visitar Castalia. Ese encuentro de los de Sergio Pellicer en campo del Castellón ha quedado fijado para el domingo 2 de noviembre, a partir de las 18.30 horas.
Un nuevo partido en domingo para un Málaga CF que se ha habituado ya a jugar en el último día de la semana. Por ahora, el equipo blanquiazul está escapando de encuentros en viernes y lunes, y así seguirá siendo, como mínimo, hasta la jornada 12. En estas siete jornadas celebradas ya hasta la fecha, ha jugado tres encuentros en sábado y cuatro en domingo, incluyendo los dos últimos ante el Cádiz y el Burgos. Y será en domingo cuando juegue también sus próximos cinco duelos.
Próximos partidos
El primero de ellos será este domingo 5 de octubre frente al Racing de Santander en El Sardinero (18.30 horas). Siete días más tarde, se medirá en La Rosaleda al Deportivo de la Coruña (domingo 12 de octubre, 21.00 horas). En la jornada 10, el Málaga CF visitará al Leganés el domingo 19 a primera hora de la tarde (14.00 horas). Y ese mismo horario (14.00 horas) se repetirá el domingo 26 para el choque ante el Andorra en La Rosaleda.
Después de lo anunciado este jueves por LaLiga, el Málaga ya sabe que también arrancará el mes de noviembre jugando el domingo 2 frente al Castellón en Castalia (18.30 horas).
Vía: La Opinión de Málaga
- Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
- Julián Álvarez se pronuncia sobre el interés del Barça
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Alineación del Barça contra el PSG para el partido de Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”