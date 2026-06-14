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Málaga - Almería, en directo: play-off de ascenso a Primera División, hoy en vivo

Sigue en directo el partido de ida del play-off de ascenso a Primera División entre Málaga y Almería que se disputa en La Rosaleda

El Málaga recibe al Almería

El Málaga recibe al Almería / Málaga CF

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Albert Miranda

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