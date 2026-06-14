En directo
Segunda División
Málaga - Almería, en directo: play-off de ascenso a Primera División, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de ida del play-off de ascenso a Primera División entre Málaga y Almería que se disputa en La Rosaleda
Albert Miranda
Málaga - Almería | 0-0 30'
Otra vez por banda derecha. En este caso fue Niño el que encontró el espacio y disparó fortísimo. Le salió al centro, pero Andrés tuvo que despejar a córner.
Málaga - Almería | 0-0 30'
¡PARÓ ANDRÉS UN MISIL DE NIÑOOOOOO!
Málaga - Almería | 0-0 29'
En estos últimos minutos, el Almería está llegando con más peligro a área rival. Además, en campo propio impone las dos líneas de cuatro y cierra los espacios.
Málaga - Almería | 0-0 25'
Gran contraataque del Almería donde Arribas condujo hasta la frontal del área y le cedió un pase a Lopy. Este, remató de primeras con más colocación que potencia y se fue muy cerca de la cepa del poste.
Málaga - Almería | 0-0 25'
¡LOPY FUEEEERAAAAAA!
Málaga - Almería | 0-0 24'
Dotor cayó a banda derecha y le puso un pase tenso a Niño en la frontal del área, pero su disparo fue muy centrado.
Málaga - Almería | 0-0 24'
¡A PUNTO DE MARCAR EL MÁLAAAAGAAAA!
Málaga - Almería | 0-0 23'
En estos primeros 23 minutos no hay un claro dominador del encuentro. Sin embargo, hay muchas idas y venidas.
Málaga - Almería | 0-0 18'
Arribas pide las asistencias médicas porque se ha golpeado con la cabeza en el césped.
Málaga - Almería | 0-0 16'
Ambos equipos están defendiendo con un buen bloque y ambos conjuntos no encuentran el último pase. Veremos si con el paso de los minutos se abren más espacios.
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