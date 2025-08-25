El mal comienzo del Real Zaragoza: perder la costumbre

La derrota y su normalización no dejan de hacer daño a un Real Zaragoza que se ha acostumbrado peligrosamente a agachar la cabeza, fruncir el ceño y lamentar su suerte. De hecho, el equipo aragonés encajó el pasado sábado ante el Andorra la cuarta derrota en los cinco últimos encuentros disputados, ya que a las dos sufridas este curso (1-0 en Anoeta frente a la Real B y 1-3 contra el Andorra en casa) se añaden las encajadas en la última jornada de la pasada campaña en Castellón (4-1) y en la antepenúltima en Oviedo (1-0), también con Gabi al mando.

Así, solo la victoria que sellaba la permanencia definitiva (1-0 ante el Deportivo en la despedida de La Romareda) aporta algo de luz a la oscuridad que envuelve las últimas apariciones oficiales de un Zaragoza empeñado en normalizar la derrota. De hecho, acumula ya 11 en los últimos 23 encuentros de Liga jugados entre este curso y el anterior. 4 en 11 citas encajó con Gabi en el tramo final de la 24-25 (en total, el madrileño ha perdido el 46% de los partidos que ha dirigido al Zaragoza). 5 de 10 con Miguel Ángel Ramírez hasta que el canario fue despedido y 8 en 20 con Víctor Fernández, que continuó el frente tras salvar al equipo en la temporada anterior pero que dimitió a las puertas de Navidad.

Gabi encajó el sábado su tercera derrota como local en 33 choques desde que es entrenador

El serio revés sufrido el sábado supuso, además, la primera derrota de Gabi como local desde que se hizo cargo del Zaragoza. Tres victorias y otros tantos empates sumó el madrileño en los seis partidos disputados en La Romareda la pasada campaña, lo que resultó clave para la salvación. Sin embargo, el estreno en el Ibercaja Estadio no pudo ser peor a pesar de que el entrenador había advertido en la previa de la relevancia de mantener esa fortaleza en casa exhibida desde que asumió el mando.

La caída ante el Andorra fue la tercera como local sufrida por Gabi desde que es entrenador. Hasta entonces, el técnico solo había caído en casa en dos ocasiones mientras dirigió al Getafe B (0-3 ante el Numancia en marzo de 2024 y 0-1 contra el Navalcarnero en marzo de 2025). La del pasado sábado fue, de este modo, la tercera derrota de Gabi en 33 partidos disputados como local desde que es entrenador.

De momento, el Zaragoza ha retomado la competición donde la dejó. La derrota continúa acompañando al equipo aragonés en un tramo inicial del curso en el que los aragoneses han sucumbido antes dos recién ascendidos a Segunda División y transmitiendo serios problemas defensivos relacionados con la composición de una plantilla a la que le siguen faltando demasiados efectivos. Con cuatro goles encajados en dos encuentros, el equipo de Gabi visitará Castellón el próximo sábado con la necesidad de sumar para no aumentar las dudas. Para ello, Txema Indias. director deportivo del club aragonés, afronta la que será, sin duda, la semana más trascendental del curso.