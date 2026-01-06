En Madrid ya sufren con la vuelta de Cancelo al Barça: "Otro negocio turbio"

Joao Cancelo puede ser el regalo de Reyes de este 2026 para el Barça, pues las negociaciones con el Al-Hilal por el regreso del lateral portugués en calidad de cedido van en buen camino. El club saudí está por la labor de dejarle salir y el '2' está dispuesto a rebajarse notablemente su salario para regresar a Barcelona.

Sin duda, se trata de una buena noticia para Hansi Flick, que ve cómo se refuerza la posición del lateral derecho, algo que liberaría a jugadores como Eric Garcia y aportaría minutos de calidad más allá de Jules Koundé.

João Cancelo, con la camiseta del Al Hilal, en el Mundial de Clubes ante el Pachuca / EFE

Sin embargo, en Madrid parece que no están tan contentos con la llegada de Cancelo al Barça, pues se trata de una pieza importante que llegaría a buen precio hasta el final de la temporada y que sumaría a una plantilla que ahora mismo se encuentra a cuatro puntos de su máximo rival.

El claro ejemplo son las declaraciones del periodista Paul Tenorio, integrante del equipo de Real Madrid TV y colaborador en Radio Marca: "Son negocios entre el Barça y Mendes, que están muy ligados el uno al otro", apunta inicialmente, aunque también destaca que "andan los árabes de por medio que con dinero sabemos que es todo absolutamente opaco y turbio".

Cancelo durante su primera etapa en el Barça celebra un gol con sus compañeros. / Valentí Enrich

Más allá de especulaciones, de confirmarse la vuelta el lateral llegaría al club a cambio de cinco millones de euros para lo que resta de año futbolístico y ha sido él mismo el que ha priorizado la opción culé por delante de la del Inter de Milán, que también iba detrás de su fichaje.

La salida del portugués, como explica Tomàs Andreu en este diario, se entiende por la normativa de la liga saudita y la situación complicada de Cancelo en el conjunto de la ciudad de Riad.

No obstante, para Tenorio se trata de "una operación más de las que estamos acostumbrados alrededor del Barcelona que está judicializado y tiene una condena por fraude fiscal", algo que "no tiene que ver nada con Negreira", ante la habitual cantinela desde la capital española, un caso por el que el club azulgrana ya pagó.

Más allá de las consideraciones extradeportivas, la principal diferencia entre ambos equipos es el estado de forma en el que llegan a la Supercopa: los azulgranas lo hacen tras ocho victorias consecutivas entre liga, Copa y Champions, mientras que los de Xabi Alonso viven en un limbo perpetuo, pese a la abultada victoria ante el Betis en el último partido de competición doméstica.