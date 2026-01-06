Viral
En Madrid ya sufren con la vuelta de Cancelo al Barça: "Otro negocio turbio"
El periodista de Real Madrid TV, Paul Tenorio, criticó el regreso del portugués aludiendo tratos opacos con "los árabes"
Joao Cancelo puede ser el regalo de Reyes de este 2026 para el Barça, pues las negociaciones con el Al-Hilal por el regreso del lateral portugués en calidad de cedido van en buen camino. El club saudí está por la labor de dejarle salir y el '2' está dispuesto a rebajarse notablemente su salario para regresar a Barcelona.
Sin duda, se trata de una buena noticia para Hansi Flick, que ve cómo se refuerza la posición del lateral derecho, algo que liberaría a jugadores como Eric Garcia y aportaría minutos de calidad más allá de Jules Koundé.
Sin embargo, en Madrid parece que no están tan contentos con la llegada de Cancelo al Barça, pues se trata de una pieza importante que llegaría a buen precio hasta el final de la temporada y que sumaría a una plantilla que ahora mismo se encuentra a cuatro puntos de su máximo rival.
El claro ejemplo son las declaraciones del periodista Paul Tenorio, integrante del equipo de Real Madrid TV y colaborador en Radio Marca: "Son negocios entre el Barça y Mendes, que están muy ligados el uno al otro", apunta inicialmente, aunque también destaca que "andan los árabes de por medio que con dinero sabemos que es todo absolutamente opaco y turbio".
Más allá de especulaciones, de confirmarse la vuelta el lateral llegaría al club a cambio de cinco millones de euros para lo que resta de año futbolístico y ha sido él mismo el que ha priorizado la opción culé por delante de la del Inter de Milán, que también iba detrás de su fichaje.
La salida del portugués, como explica Tomàs Andreu en este diario, se entiende por la normativa de la liga saudita y la situación complicada de Cancelo en el conjunto de la ciudad de Riad.
No obstante, para Tenorio se trata de "una operación más de las que estamos acostumbrados alrededor del Barcelona que está judicializado y tiene una condena por fraude fiscal", algo que "no tiene que ver nada con Negreira", ante la habitual cantinela desde la capital española, un caso por el que el club azulgrana ya pagó.
Más allá de las consideraciones extradeportivas, la principal diferencia entre ambos equipos es el estado de forma en el que llegan a la Supercopa: los azulgranas lo hacen tras ocho victorias consecutivas entre liga, Copa y Champions, mientras que los de Xabi Alonso viven en un limbo perpetuo, pese a la abultada victoria ante el Betis en el último partido de competición doméstica.
- El Chelsea prepara una oferta de 160 millones por Vinicius
- Damià Abella: 'Me siento 100% identificado con el caso de Gerard Martín
- El fichaje de Cancelo por el Barça, al caer
- El alemán Goretzka, posible fichaje para el Barça
- OFICIAL: La convocatoria del Barça para viajar a Arabia Saudita
- Vinicius se harta
- Acuerdo total entre Barça y Al-Hilal por Joao Cancelo
- Donald Trump ya tiene claro sus próximos objetivos: 'Estos países, a punto de caer