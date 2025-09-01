Mabil le da «crédito» al Castellón y señala que el problema es «la falta de gol»

Awer Bul Mabil se ha mostrado sincero y ha puesto el dedo en la llaga de este CD Castellón al que la falta de gol le está penalizando más de la cuenta. El atacante keniata ha comentado que «le doy crédito al equipo», para abundar diciendo que «estamos jugando un buen fútbol, pero los resultados no acompañan. En pretemporada se ganaban muchos encuentros y la confianza en el equipo también era muy alta». Habla de que el equipo tiene «una gran creencia en sí mismo» y que «toca seguir trabajando».

Y es que, si ante el Real Valladolid se perdonó lo imperdonable, ante el Real Zaragoza el pasado sábado en el SkyFi Castalia sucedió algo similar. Con el 1-0 nadie fue capaz de ampliar la exigua renta en el marcador. Y jugando con fuego en la locura de los 10 últimos minutos llegó la igualada del conjunto maño en el minuto 86, sin tiempo para maniobrar. Dos puntos menos que se dejaron de sumar como local.

«El equipo lo está haciendo bien, pero creo que en este momento nos falta gol y los delanteros debemos asumir la responsabilidad porque el equipo está jugando muy bien y crea mucho peligro en la portería rival, aunque nos falta saber matar los partidos cuando los tenemos encarados por la mínima», ha agregado el buen extremo del CD Castellón, Mabil.

Falta de acierto

En estos casos cuando los resultados no acompañan el dedo acusador siempre suele señalar, equivocadamente, al estado físico del equipo. El keniata no opina lo mismo que parte de la grada. «Físicamente, somos una de las mejores escuadras de la categoría y los resultados son los que te acaban de dar la confianza. Hay que seguir trabajando para mejorar algunos detalles», opina el delantero del CD Castellón.

Finalizada la tercera jornada de liga los castellonenses aún no han estrenado el casillero de victorias. Se perdió en el campo del Real Racing Club de Santander (3-1), luego en casa frente al Real Valladolid (0-1) y este pasado sábado un partido ante el Real Zaragoza que se encarriló en la segunda parte, se acabó empatando en el minuto 86, lo que redujo a un punto el botín cosechado.