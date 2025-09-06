Luismi Cruz: «Estos tres puntos nos saben a gloria»

«Son tres puntos que saben a gloria». Luismi Cruz fue la apuesta de Antonio Hidalgo para un partido en el que no estaba David Mella concentrado con la selección española sub 20. A diferencia de otros encuentros, el equipo coruñés jugó un 4-2-3-1 más clásico si se atiende a su historia reciente y eso permitió que el gaditano actuase más adelantado y pudiese hacer daño en el área rival desgastándose menos: «Estoy muy cómodo en la banda, también lo estoy más adelantado. Yo tengo que dar soluciones cuando tengo el balón y cuando no lo tengo, estoy contento con el rol que me da el míster», razona el ex del Tenerife, una de las grandes apuestas coruñesas en el mercado de fichajes.

Cruz valora especialmente no haber encajado ningún tanto, porque esa solidez siempre les va a dar ocasiones de ganar partidos en los últimos minutos en circunstancias parecidas a las del tanto de Dani Barcia: «Estoy muy contento, el equipo trabajó muy junto. Nos pusieron las cosas muy difíciles, pero también satisfecho por dejar la portería a cero. Es algo muy importante porque con las cualidades que tenemos arriba siempre vamos a tener oportunidades de hacer gol. Estamos contentos también por el empuje de Riazor, que creyó hasta los últimos minutos, y contentos por ellos».