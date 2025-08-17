Luismi Cruz saca al Dépor a bailar

Le bastaron 61 minutos de juego para demostrar que su apuesta por A Coruña va muy en serio. Luismi Cruz confirmó sobre el césped del Nuevo Los Cármenes que ha llegado al Deportivo a divertirse y a hacer disfrutar a la parroquia blanquiazul. El habilidoso extremo gaditano fue protagonista en el debut coruñés en la competición doméstica a base de empuje, talento y fútbol.

En la primera mitad, el Deportivo volcó su acción ofensiva por su costado. Las dudas de Yeremay, que pareció no terminar de encontrarse en los primeros 45 minutos, favorecieron que la escuadra de Hidalgo encontrase un seguro por la derecha. Cruz se asoció con Eddahchouri y Villares para generar las primeras ocasiones deportivistas en territorio nazarí. El neerlandés no terminó de culminar su trabajo en primera instancia, pero el gaditano no dejó de intentarlo. Forzó faltas, generó ventajas cuando le llegó la pelota a los pies y ayudó a Loureiro a defender cuando el Granada apretó al lateral. Trabajó y brilló hasta que, al filo del descanso, cambió el ritmo de una larguísima combinación colectiva para encontrar a Yeremay en la frontal del área. Jugó simple con el canario, que se sacó de la chistera un taconazo que impulsó el primer tanto de la noche, obra de Soriano (con permiso de la intervención de Eddahchouri). Talento encuentra talento.

En el segundo acto, su insistencia por entenderse con el ariete neerlandés dio sus frutos. A los cinco minutos, cocinó un dos para dos junto a Zakaria por la derecha en el que burló a la zaga local con una asistencia picadita que el 9 blanquiazul convirtió en gol con un trallazo a corta distancia. Luismi sonrió y celebró. El Dépor ya baila a su son.