Luismi Cruz: «El equipo está física y mentalmente preparado para empezar la liga»

Primer partido en Riazor y estreno en casa para los nuevos. Luismi Cruz, que llegó este verano procedente del Tenerife, valoró el triunfo del Deportivo ante el Le Havre en zona mixta con la alegría de la victoria todavía visible en su rostro. Ganar el Teresa Herrera es el primer paso de una campaña que afronta «con mucha ilusión» y con ganas de enfrentarse a «lo que viene por delante».

El futbolista gaditano comentó que está «muy contento» en sus primeras semanas como jugador del Deportivo y que el vestuario lo ha recibido «genial», tanto a él como «al resto de los nuevos compañeros» que han aterrizado en A Coruña durante el mercado estival.

El andaluz, que a lo largo de su trayectoria ha destacado por su juego cerca del área rival, está adaptándose a la posición de carrilero dentro del sistema de Antonio Hidalgo, aunque reconoce que todavía tiene trabajo pendiente. «Estoy adaptándome con la ayuda de los compañeros y del míster. Tengo que acostumbrarme a lo que pida el equipo para ser importante y sumar minutos», indicó.

En los tests de pretemporada, el técnico catalán lo ha responsabilizado a él, junto a Sergio Escudero, de la ejecución del balón parado y las jugadas de estrategia. «A mí me gusta sacar, pero cuando esté Escu nos iremos alternando o haremos lo que decida el cuerpo técnico. Yo voy a estar ahí para ayudar al equipo en esa faceta», confesó.

La próxima parada deportivista será la primera jornada de liga (sábado, 21.30 horas), frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes. Cruz asegura tener «muchas ganas» de iniciar la temporada oficial con el conjunto blanquiazul y ya piensa en el conjunto nazarí: «Veo al equipo preparado para competir física y mentalmente. Vamos con mucha ilusión para conseguir los primeros tres puntos, tenemos ganas».