Luismi Cruz: «Estamos muy bien, pero es muy largo»

«Fuimos superiores, pero supimos sufrir, mantenernos firmes y juntos», analizó Luismi Cruz sobre un partido que el Deportivo mató al contraataque en la segunda parte, tras una primera en la que el gaditano brilló anotando un doblete. El primero, virtuoso, tras una jugada de tiralíneas. «Son momentos muy rápidos, doy un tacón, Mario me vuelve a encontrar, y se la pico al portero», describe sobre el 0-1. El segundo, llegó con un disparo cruzado tras un balón suelto.

«Sensaciones muy buenas. Meter cinco goles es muy difícil. Resaltar el trabajo del equipo, que incluso con cinco fue a por más. Hay que quedarse con la buena sensación y a por lo siguiente del viernes», explica el extremo gaditano, quien afirma estar «muy contento» en A Coruña tras sus primeros meses como blanquiazul. Ha caído de pie en la parroquia deportivista. «Desde que llegué noté el cariño de la afición y de la gente», remarca. Luismi también pide cautela. Ve al equipo «muy bien», pero tiene claro que «el campeonato es muy largo» y hay que «tener los pies en el suelo» para estar arriba. Ya piensa en lo próximo: «tenemos un partido muy importante el viernes».

Lo próximo será en Riazor, donde cree que hay que «hacer una caldera» para crear un fortín. «La sensación es genial de tener a la gente allí en el córner. Parecía que estábamos en casa».