Luisão gana el duelo de cedidos ante Guerrero en O Couto

El Pontevedra se impuso 1-2 en un partido en el que participaron, saltando al campo desde el banquillo, tanto Adrián Guerrero como Luisão Macías. Ayer también tuvo minutos Martín Ochoa en la derrota del Arenteiro contra el Celta B en una tarde sin gran protagonismo de los cedidos.

Vía: La Opinión A Coruña

