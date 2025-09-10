Luisão: «Me dijeron que no tenía nada que demostrarles en el Fabril»

¿Cómo fue el aterrizaje en Pasarón?

El primer día estaba un poco tímido, pero me recibieron bastante bien. Estuve muy a gusto y tampoco me esperaba jugar el primer partido que jugué. No me conocía ni los nombres de mis compañeros ni cómo jugaban. Tocó salir e hice lo que pude.

Dos partidos, jugó en ambos...

Sí, lo importante es jugar. Es que si no es así, no le veo el sentido a salir. Espero que el entrenador confíe en mí.

Tuvo varias opciones. ¿Por qué acaba en el Pontevedra?

Al principio de todo el Dépor me dijo que no iba a salir. Había tenido una temporada regular por las lesiones y lo acepté. Entonces ya llegaron ofertas del Torremolinos y del Arenteiro. Más adelante me comunicaron que sí iba a salir y todo pintaba a que iba a ir para el Ourense CF. Estaba Guerrero, también Alberto había ido para allí... Ya estaba mirando pisos y luego también se metió el Arenteiro. Más adelante apareció el Pontevedra. Hablé con mi agente y nos pusimos a valorar. Al Ourense lo descartamos y quedó entre el Arenteiro y el Pontevedra y, como la plantilla iba a ser más corta, decidieron que era la mejor opción.

¿Cómo llevó ese verano inestable en su cabeza?

Como el club me dijo que no iba a salir, ya estaba mentalizado. Renové el piso... En el segundo o tercer partido de pretemporada me dijeron ya que sí que a iba a irme cedido, no me lo esperaba. Fue un poco caos porque me tenían que pasar la renovación. Estuvimos ahí esperando, con todo un poco en el aire.

¿Amplió su contrato?

Sí, tengo esta y otra temporada más con el Deportivo.

¿Creían en el Dépor que la Segunda RFEF se le quedaba corta?

Claro, eso fue lo que me comunicaron: que la idea era cederme porque veían que la categoría estaba un poco corta para mí. Eso es bueno. Yo no tenía pensado salir cedido tampoco, porque la temporada que había hecho, la anterior, había sido un poco irregular y sentía como que tenía que demostrar que podía jugar una temporada de 30 partidos en el Fabril, aunque el nivel de exigencia fuese el mismo. Pero desde arriba (el Deportivo) me dijeron que no les tenía que demostrar nada tampoco.

¿Le quedó esa espina?

Sí, me quedé con eso. Los partidos que jugaba daba un buen nivel, pero yo quería quedarme como un jugador importante y con bastantes partidos jugados. La lesión también me complicó un poco la temporada pasada. Pero estoy contento porque la gente que subía de juveniles hizo que el nivel no bajase para nada. Luego cuando volví de la lesión, pues me costó volver a jugar.

Hizo todo el verano con el filial. ¿Ve nivel en el grupo?

Sí, yo creo que sí. Además, el otro día me puse a ver el partido del Fabril. Repiten muchos jugadores, ya se conocen. Los que son nuevos, también los conocemos porque eran los juveniles del año pasado la mayoría. El vestuario está bastante bien y ya tiene la idea de lo que quiere hacer Manuel Pablo. En el primer partido que veo que ganan 3-0. El año pasado no era un objetivo el play off, pero tal y como están las cosas en el grupo y el nivel que hay, este año sí que es un objetivo para ellos.

No es algo menor ganar en Ponferrada con el Pontevedra...

El Toralín me parece de los mejores campos de Primera RFEF, tendrán como 6.000, 7.000 socios. Y vino gente de Pontevedra y eso que la Ponferradina era un equipo, a priori, favorito. Les pudimos dar una alegría. Estoy muy contento en el Pontevedra. También quería buscar un equipo que favoreciese mi estilo de juego. El campo, la afición, que cuando las cosas van bien, son uno más...

¿Aún ve factible llegar al primer equipo del Deportivo?

Al tener contrato, claro que todavía lo tengo en mente. El club lo que no quiere es que vuelva al Fabril. Aunque yo tenga otro año de contrato es por si pasa algo o por si me lesiono, por si no juego, para tener otra oportunidad en el Fabril. La idea del club es que no vuelva a pisar el filial, entonces ellos quieren que dé el salto. ¿Qué pasa? Que lo tengo que demostrar. Como yo he salido cedido, también lo han hecho Diego Gómez, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez... Estamos de la misma categoría y hay que demostrar que tenemos nivel y apretar fuerte para ver si podemos meter la cabeza en el primer equipo el año que viene.

A veces está bien encontrar un escalón intermedio para que la progresión sea más digerible...

Claro, podría haberme quedado en el Fabril y que se me hubiese quedado corta la categoría y destacar y poder llegar a listas del primer equipo porque la plantilla es corta. Pero, claro, luego de Segunda RFEF a Segunda es un buen salto. Ellos dicen: «No queremos que estés en tu zona de confort, te metemos en una categoría intermedia donde te vas a tener que curtir y si de verdad vales, pues se te va a notar. Es lo que queremos». Todavía tengo contrato. El Dépor me encanta, A Coruña me encanta. Lo que yo quiero obviamente es quedarme en el primer equipo, pero tengo que ganármelo.