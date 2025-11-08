Luis Rubiales responde contundentemente a las acusaciones de corrupción en redes sociales: "No sé si te recomendaron visitar al psiquiatra"

Luis Rubiales es una persona que no teme meterse en 'fregaos' y que responde a quien atente contra su identidad si cree que es necesario. Su episodio al frente de la Real Federación Española de Fútbol le obligó a dejar el cargo, aunque inicialmente anunciaba y repetía que "no iba a dimitir", demostrando su actitud combativa contra todo lo que considera injusto hacia su persona.

Lejos queda ya aquel capítulo con la selección femenina, pero los problemas regresan como un bumerán para el canario después de que el periodista Fonsi Loaiza le acusara de corrupción en las últimas horas a través de las redes sociales. Concretamente, ha sido X el lienzo en el que el investigador, muy crítico con el exdirectivo español desde hace tiempo, ha expuesto las conexiones de Rubiales con el poder.

El minuto a minuto del choque entre Rubiales y Loaiza por X

"Fuiste aupado por el capo Florentino Pérez en la RFEF. Vendiste la Supercopa con pelotazo con Piqué por trasladarla a la dictadura de Arabia Saudí", escribía Loaiza en primer término, además de añadir que "os llevabais todo tipo de subvenciones de la corrupta Junta de Andalucía de Juanma Moreno. Llevo años explicando tus corruptelas".

Estas palabras del periodista llegaban tras un vídeo publicado por el exfutbolista donde disparaba en contra de Andreu Buenafuente y RTVE por una broma en su programa, 'Futuro imperfecto': "En noviembre sacan libro tres de los más grandes pensadores de nuestra época. Mariano Rajoy, Rubiales y el rey Juan Carlos. Es la generación del 25, a la que te despistas, trinco", bromeaba el cómico.

Más tarde, Loaiza informaba a sus seguidores que "el corrupto y machista de Luis Rubiales ha reaparecido con este vídeo surrealista para atacar a TVE y Buenafuente. Bochornoso". Tras eso, era el expresidente el que llamaba "demagogo radical" al periodista, además de acusarle de ir de "demócrata y progre" y amenazarle con denunciarlo.

Fonsi no tardaba en recordarle que cuando coincidieron en televisión y le habló de "machismo y corrupción", su respuesta fue la burla, además de recordarle su condena por el beso no consentido a Jenni Hermoso y sus presuntas tramas ilegales durante su presidencia de la RFEF. Sin embargo, al volver la pelota al campo de Rubiales, este pide que se respetara su presunción de inocencia y pedía una rectificación.

Tu percepción es errónea. Yo no me burlé en absoluto, dije que respetaba todas las opiniones y veo que el video está editado y cortado.

O sea, que retiras que soy un corrupto y retrocedes, no?

Porque estar investigado, en este país significa que tienes la presunción de inocencia… — Luis Rubiales (@LuisRubiales_17) November 7, 2025

Después, Rubiales respondía de nuevo acusando al periodista de decir "paridas" y de que "lo suyo es peor de lo que parece": "No sé si te recomendaron visitar al psiquiatra. No me extraña nada, viendo las tonterías que escribes, que seas tan bravucón y que a la hora de la verdad no aportes datos ni pruebas de nada... Porque te inventas relatos falsos… Lo típico en un radical como tú", apunta y añade que es un "manipulador".

Fonsi, es muy tarde para paridas de este calibre. Lo tuyo es más grave de lo que parece.

No sé si te recomendaron visitar al psiquiatra🙈

No me extraña nada, viendo las tonterías que escribes, que seas tan bravucón y que a la hora de la verdad no aportes datos ni pruebas de… https://t.co/KdLLi5WpYA — Luis Rubiales (@LuisRubiales_17) November 7, 2025

Finalmente, el expresidente le anuncia que presentará una denuncia ante la justicia y le dice que "se verán en los juzgados" porque "trató de dialogar, pero está claro que es imposible con un radical" como Fonsi, aunque este le replicó con un nuevo mensaje: "Eres un miserable", le apuntaba.

El último capítulo de esta historia llega con la respuesta del exdirectivo, donde le critica que "pase de la línea de la legalidad una y otra vez" y que no contestaría más publicaciones porque "es hablar con la pared".

Con este conflicto 'cerrado' en las redes sociales, habrá que esperar a ver cuáles son los próximos pasos de Rubiales y si la justicia termina citando al periodista. Sea como sea, a Rubiales se le acumulan las trifulcas y sus visitas al juzgado, algunas veces como investigado y otras como denunciante.