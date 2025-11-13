Luis Rubiales carga duramente contra su agresor tras los huevazos recibidos en la presentación de su libro: "Es un tío carnal mío, un desquiciado"

La semana de Luis Rubiales de esas que se recuerdan durante un largo tiempo. En primer lugar compareció ante las cámaras de 'El Chiringuito' para exponerse públicamente por primera vez desde que se le condenara por un delito de agresión sexual en febrero y reconociese que no tenía intención de pedir perdón a la futbolista Jenni Hermoso por el beso no consentido en la celebración del Mundial.

La tarde del jueves tenía intención de presentar su libro donde explica su versión de los hechos de lo ocurrido, 'Matar a Rubiales', y aunque se ha convertido en un acto viral, no lo ha hecho por la forma que seguramente esperaba, después de que un familiar suyo le lanzara varios huevos acusándole de "sinvergüenza".

Agreden a Rubiales en la presentación de su libro / EFE

Inicialmente, parece que el expresidente de la RFEF no sabía quién era, pero rápidamente se ha abalanzado en contra del agresor, aunque los presentes le han frenado en el intento: "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación", apuntaba instantes después de lo ocurrido, una vez la Policía se había llevado bajo arresto al hombre que lanzó los huevos.

En la presentación había varios medios de comunicación y periodistas, aunque también había representantes de la clase política, como el activista asociado a la ideología de ultraderecha, Bertrand Ndongo, quien ha podido rescatar unas palabras de Rubiales poco después del ataque. Rubiales desvelaba que hacía poco que se había enterado que se trataba de un familiar suyo.

"Ahora me he enterado de que es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama", apuntaba. Tras preguntarle sobre el posible motivo de la agresión, el expresidente comentaba que "es una persona desquiciada" y no podía "justificar el porqué".

El tío de Rubiales, detenido tras agredirle en el acto de presentación de su libro / SPORT

Además, también aprovechaba para comentar que "tendrá que ejercer acciones (legales) contra él", porque "pensaba que iba armado" y se encontraba "al lado de una familia con dos niños pequeños y una mujer embarazada", por lo que solo pensaba en protegerles.

Por este motivo, explica, "he ido a por él", con el objetivo de frenar cualquier tipo de potencial ataque en contra de los presentes. Tras ello, apuntaba que no quería añadir más leña al fuego y prefería terminar con el tema de una vez.

Parece que tras unos meses en silencio, Rubiales ha regresado al foco mediático por lo alto, en parte como una posible estrategia para promocionar su libro, aunque también de forma involuntaria al ser víctima de este intento de agresión por parte de su tío, el hermano menor de su padre, según apunta Onda Cero. Ahora, seguirá a la espera de saber si el recurso de anulación de la Fiscalía surte efecto y la condena queda en papel mojado o si la justicia continúa castigándole por lo ocurrido hace dos años.