Luis García Plaza: "Es el mejor jugador que he entrenado"

Luis García Plaza es uno de los técnicos mejores valorados de LaLiga. El exentrenador del Levante, Villarreal y Alavés, entre otros, se encuentra actualmente sin equipo, a la espera de una gran oportunidad para volver a entrenar. Su última etapa fue en Vitoria, donde fue cesado tras dos temporadas y media al frente del Alavés.

Hace unos días, el técnico español acudió al pódcast de 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, para hablar sobre su trayectoria como entrenador en la élite del fútbol español.

En un momento de la entrevista, García Plaza reveló cuál ha sido el mejor futbolista al que ha dirigido a lo largo de su carrera: "Me enamoré de él nada más verlo. Es el mejor jugador que he entrenado. Y he entrenado a muy buenos, pero es el mejor".

Se trata de Bruno Soriano, uno de los centrocampistas que marcó un antes y un después en el Villarreal. El futbolista desarrolló toda su trayectoria en el conjunto groguet, donde se convirtió en una auténtica leyenda. Además, llegó a debutar con la selección española absoluta.

El técnico se dio cuenta cuando ya estaba en el filial del Villarreal: "Es que era especial. Era un jugador que estaba hecho para esa posición, medio centro de posición, como lo llamo yo".

Las cualidades que tenía eran más que evidentes: "Se perfilaba bien, jugaba a dos toques, no la perdía defensivamente y de cabeza iba bien".

García Plaza desveló que lo único que a lo mejor le faltaba era "velocidad": "No obstante, abarcaba mucho campo, ya que era muy inteligente".

Su primera experiencia con el primer equipo llegó bajo la dirección de Pellegrini como entrenador, una etapa que calificó como "perfecta", ya que explicó que "era un jugador formado prácticamente en la escuela del club y listo para el primer equipo".