Luis Figo se enfrenta a los aficionados del Sporting de Lisboa y responde a cada ataque sin filtros

Luis Figo se convirtió en uno de los futbolistas más destacados de su generación. En 1989, comenzó su carrera profesional con el Sporting de Lisboa y fue en 1995, cuando tenía 22 años, que fichó por el FC Barcelona, con quien ganó dos Ligas y una Copa del Rey, consolidándose como una estrella del fútbol español.

En el año 2000, protagonizó uno de los traspasos más polémicos de la historia al fichar por el Real Madrid. Con el club blanco, conquistó la Liga, la Supercopa de España y la Champions League. Cinco años más tarde, continuó su carrera en el Inter de Milán, y fue en el año 2009, a los 37 años, cuando se retiró del fútbol profesional.

El pasado martes, el portugués cumplió 53 años, y el Sporting de Lisboa quiso felicitarlo a través de sus redes sociales: "Balón de Oro #Made in Sporting y uno de los mejores de la historia. Felicidades".

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de admiración y gratitud por parte de fanáticos de todo el mundo, recordando sus mejores momentos en el campo y su aporte al fútbol portugués.

Sin embargo, como es costumbre, también aparecieron comentarios críticos, principalmente relacionados con su traspaso del Barça al Real Madrid y otros episodios que algunos consideran controvertidos durante su carrera.

Uno de los aficionados del Sporting le escribió: "Lejos de Alvalade, por favor", refiriéndose al estadio de Lisboa. Figo no dudó en responder: "Porque tú quieres, ¿verdad? ¡Tonto!". La conversación continuó, y el seguidor replicó: "Luisinho, un tonto siempre será un tonto, no importa cuántas compras se haga", a lo que el exfutbolista respondió: "Debes estar refiriéndote a ti mismo o a un miembro de tu familia, Antoninho".

Otro comentario que no pasó desapercibido para el portugués fue: "¡Solo pensar que soy seguidor del Sporting por un jugador que no tiene ningún aprecio por los clubes en los que ha pasado me da ganas de vomitar!". Figo respondió de manera seca: "Cuidado, no te vomites encima".