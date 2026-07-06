Luis Enrique rompe a llorar recordando a sus padres: "Han sido, son y serán mi referente"

Luis Enrique, actual técnico del PSG y exjugador del Sporting de Gijón, fue el protagonista absoluto del estreno de la nueva playa verde de Gijón, situada en el Rinconín, un nuevo espacio de 5.738 metros cuadrados, de los cuales el 84% son zona de descanso. Acompañado de su familia y con una bandera de Gijón, el asturiano se mostró visiblemente emocionado desde el primer instante.

"Buenos días a todos", alcanzó a decir. Con solo esas dos palabras, la ovación fue atronadora en una mañana marcada por la ola de calor.

La ciudad se volcó con uno de sus hijos más ilustres, que regresaba a casa para poner su nombre a un espacio que, según confesó, no siente como propio, sino como un homenaje a quienes le enseñaron el camino.

El discurso más íntimo de Luis Enrique

El momento más emotivo llegó cuando Luis Enrique tomó la palabra para hablar de lo que realmente veía en la placa que lleva su nombre. Con la voz quebrada, pidió disculpas por la emoción y confesó que, al mirar ese letrero, no veía a Luis Enrique, sino a sus padres: "Han sido, son y serán mi referente".

Recordó cómo sus padres dejaron su pueblo en los años 60-70 para instalarse en Gijón y ofrecer una oportunidad a sus hijos. "Son las dos personas que siempre han sido mi faro, las dos personas que han dado todo por su familia", dijo entre lágrimas. Subrayó que no eran famosos, pero sí ejemplos de humildad y trabajo, valores que han marcado su vida.

También evocó una de las enseñanzas de su padre: "De vagos nunca se escribió nada". Una frase que, aseguró, ha intentado cumplir siempre, junto con el propósito de ser buena persona. "Espero no haberme equivocado demasiado", añadió.

El técnico dedicó el homenaje a sus padres: "Va para ellos este mejor primero".

Un cierre cargado de simbolismo

Luis Enrique concluyó su intervención agradeciendo el cariño de Gijón y pidiendo que la gente "se porte de manera adecuada" en este nuevo espacio que lleva su nombre.

Un lugar que, para él, será siempre un recordatorio de sus raíces, de la familia que le sostuvo y del camino que emprendió gracias a ellos.