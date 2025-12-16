Luis Enrique, padrino de la VI Subasta Solidaria de la Fundación AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) vuelve a dar un paso al frente en su compromiso social con la celebración de la VI Subasta Solidaria de la Fundación AFE, una iniciativa ya consolidada cuyo objetivo es apoyar a quienes más lo necesitan. En esta edición, la recaudación irá destinada íntegramente a la Fundación Xana, entidad dedicada a ayudar a niños y niñas afectados por enfermedades oncológicas y otras dolencias graves, así como a sus familias.

La subasta contará con un padrino de excepción: Luis Enrique Martínez, actual entrenador del Paris Saint Germain, que se suma a la causa liderando esta acción solidaria. El técnico asturiano vuelve a implicarse de forma activa en un proyecto que busca unir al mundo del deporte para acompañar y apoyar a familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

Bajo el lema #AFEConEquipoXana, la subasta se desarrollará del 16 de diciembre a las 14:00 horas hasta el 23 de diciembre a las 21:00 horas. Durante ese periodo, los interesados podrán pujar por artículos únicos donados por algunas de las mayores estrellas del deporte a través de la web oficial de la Fundación AFE.

La lista de deportistas que han querido colaborar en esta sexta edición es amplia y de primer nivel. Entre los objetos disponibles destacan donaciones de figuras como Kylian Mbappé, Rafa Nadal, Pedri, Ricky Rubio, Ousmane Dembélé, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Ewa Pajor, Raphinha, Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Paula Badosa, Ferran Torres, Arda Güler o Andrés Iniesta, entre muchos otros. También se incluyen aportaciones de disciplinas como el pádel, el ciclismo o el baloncesto, lo que refuerza el carácter transversal y solidario de la iniciativa.

La VI Subasta Solidaria de la Fundación AFE representa una oportunidad única para adquirir objetos exclusivos de grandes referentes del deporte y, al mismo tiempo, contribuir de forma directa a una causa que marca la diferencia en la vida de numerosas familias. Un nuevo ejemplo del poder del deporte como motor de solidaridad y compromiso social.