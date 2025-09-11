Luis Enrique adelanta su recuperación y se apunta al Barça

Luis Enrique podría sentarse en el banquillo del PSG antes de lo esperado. El técnico asturiano, operado este miércoles de la factura en la clavícula que se produjo durante una salida en bicicleta estará este domingo al frente del equipo en la cuarta jornada de la Ligue 1 contra el Lens.

Luis Enrique se ha perdido los dos entrenamientos de su equipo tras la vuelta del parón de selecciones y ha sido segundo, Rafel Pol, el encargado de dirigir al equipo en esta sesiones previas a la reanudación de la liga.

El preparador español sufrió el pasado viernes 5 de septiembre un accidente cuando realizaba una ruta ciclista en España aprovechando los días de descanso. Tras ser atendido por los servicios de emergencia y fue ingresado de urgencias. Las revisiones médicas posteriores confirmaron que Luis Enrique debía someterse a una operación para tratar la fractura y este mismo miércoles pasó por quirófano.

Aunque no se ha hecho público el tiempo de recuperación, el diario francés 'Le Parisien', asegura que salvo que una orden médica diga lo contrario, el español estará el domingo en el banquillo del Parque de los Príncipes para el duelo contra el Lens.

De esta manera, Luis Enrique podría estar también al frente de su equipo en la primera jornada de la Champions League 2025/2026 contra la Atalanta del próximo miércoles y casi con total seguridad, podría viajar también a Barcelona para medirse al Barça el próximo 1 de octubre en la segunda jornada de la competición continental.

Defensor del título

El PSG afronta la temporada como campeón de la liga francesa y de la Champions League, un título que se le había resistido en las últimas temporadas y que consiguió finalmente con Luis Enrique en el banquillo. Posteriormente, el equipo disputó en Estados Unidos el Mundial de Clubes, donde perdió la final contra el Chelsea (3-0).

Tras las vacaciones, la plantilla junto al preparador asturiano había vuelto al trabajo para disputar las primeras jornadas del campeonato francés. Tras tres jornadas disputadas, el PSG es líder con tres victorias, igual que el segundo clasificado, el Olympique de Lyon.