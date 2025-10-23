Así luce hoy Maxi López (41 años), la 'gallinita' azulgrana y ex de Wanda Nara: Adiós a la melena rubia

Su paso por el barça fue fugaz, pero mucho todavía recuerdan la peculiar forma de celebrar los goles que tenía el argentino Maxi López, haciendo la 'gallinita'. Llegó a Barcelona en el mercado invernal de 2005 con una larga cabellera rubia procedente de River Plate por 6,5 millones de euros para reforzar la plaza de delantero centro donde el titular era Samuel Eto'o.

Tras una temporada y media a las órdenes de Frank Rijkaard salió cedido al Mallorca y al regresar a Catalunya el Barça le vendió al FC Moscú en el mercado de 2007 por dos millones de euros. Su participación se redujo a tan solo 19 partidos con la camiseta azulgrana en los que anotó dos goles y repartió tres asistencias, por lo que nunca pudo consolidarse en el equipo.

Después de ello, Maxi estuvo en Gremio, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona, Torino, Udinese, Vasco da Gama, Crotone y Sambenedettese, en una carrera marcada por las cesiones y la incapacidad de adaptarse a ninguno de los equipos en los que jugó, convirtiéndole en un verdadero trotamundos del balón.

Más allá de su desempeño en el césped, el argentino era también conocido por su relación sentimental. Su corazón estaba en las manos de Wanda Nara, cuya vida amorosa posterior ha tenido más episodios que una telenovela turca, con perfiles como el también futbolista Mauro Icardi, con quien tiene dos hijos, o el cantante urbano L-Gante.

Maxi Loóez y Wanda Nara en su boda. / ·

Sin embargo, la vida y la cartera les ha vuelto a unir en la televisión argentina. Concretamente, lo ha hecho el programa 'MasterChef Celebrity', donde la 'influencer' es la presentadora y el exfutbolista, uno de los cocineros aspirantes, dejando escenas de lo más entretenidas para los amantes del 'salseo'.

"Tengo un montón de quejas por hacerte, por que te encontraste a una mujer hermosa más flaca que yo, más linda", le soltaba su exmujer en pleno programa, aunque Maxi trató de evadirse de cualquier polémica al estar unido con la modelo y empresaria suiza Daniela Christiansson desde 2014 y comparten tres hijos.

Maxi ha reaparecido para el gran público después de retirarse en 2021 y muchos que solo le recordaban con la imagen que tenía en el FC Barcelona se han sorprendido del gran cambio físico que ha hecho el hombre. El pelo largo y brillante ha dado paso a un peinado corto que no deja que los reflejos característicos de su época azulgrana y hay un evidente aumento de peso, algo que ocurre en muchos futbolistas al colgar las botas.

Maxi fue protagonista de alguna que otra polémica relacionada con este motivo. En 2016 el Torino decidió apartarle del equipo por exceso de peso e incluso salieron imágenes del delantero fumando, algo que puede que sea más habitual de lo que se piensa en el fútbol profesional, pero que si se hace, es en la intimidad.