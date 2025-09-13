Lucas Noubi, el decimonoveno de Hidalgo en el Deportivo
El belga hizo su debut en Vitoria
RAC
El futbolista belga debutó en competición oficial y se suma a la lista de jugadores utilizados por Hidalgo. Lucas Noubi entró como central y Loureiro avanzó su posición. Solo Rubén López, los porteros Puerto y Bachmann, y el lesionado José Ángel todavía no han podido participar en el curso 25-26 después de cinco partidos de liga.
