Lucas Noubi, el decimonoveno de Hidalgo en el Deportivo

El futbolista belga debutó en competición oficial y se suma a la lista de jugadores utilizados por Hidalgo. Lucas Noubi entró como central y Loureiro avanzó su posición. Solo Rubén López, los porteros Puerto y Bachmann, y el lesionado José Ángel todavía no han podido participar en el curso 25-26 después de cinco partidos de liga.