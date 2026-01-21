Famosos
Lucas Hernández rompe su silencio tras ser acusado de trata de personas y explotación laboral: "La compasión puede explotarse"
El lateral y central zurdo se defiende de las incriminaciones de la familia que trabajó en su casa y lamenta que traicionaran su confianza
Este miércoles se ha conocido la denuncia en contra de Lucas Hernández, jugador del PSG, y su mujer, Victoria Triay, por parte de una familia de origen colombiano que trabajó para en casa del futbolista entre 2024 y 2025.
En dichas acusaciones, se revelaba que Lucas habría obligado a los miembros de la unidad familiar a trabajar entre 72 y 84 horas semanales sin contrato y sin seguridad laboral, en tareas como el cuidado de los niños o la limpieza del hogar, además de un trato denigrante y coacciones.
Esta misma tarde ha llegado la réplica del lateral francés, que ha emitido un comunicado en sus redes sociales defendiéndose de las graves incriminaciones, después de que se mostrara "completamente sorprendido" en primera instancia.
"Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaban como amigos, que buscaban nuestra buena voluntad y por las que sentíamos un cariño genuino", empieza la carta abierta en X que firman tanto él como la propia Triay.
"Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad. Les ayudamos, les apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su situación. Esa confianza fue traicionada. Desgraciadamente, no somos los primeros en experimentar una situación así. Como otros muchos antes que nosotros, fuimos manipulados por historias cargadas de emoción y falsas garantías", añade.
También lamenta que "la compasión puede explotarse" y que han podido comprobarlo de primera mano: "Lo que hace que esta situación sea aún más angustiosa es ver cómo un gesto de confianza y humanidad se ha convertido en ataques y acusaciones públicas. Esta prueba ha sido profundamente dolorosa para nuestra familia", comenta al respecto.
Además, señala que ya han puesto las supuestas difamaciones en conocimiento de la ley y que tanto él como su esposa están a la espera de conocer los siguientes pasos a realizar: "Este asunto se está tramitando ahora a través de los canales legales adecuados, a los que pertenecen los hechos, y no las narrativas difundidas en las redes sociales". Hasta entonces, reclama "decencia, moderación y respeto" y pide que se deje la especulación a un lado.
Lucas ha perdido mucho protagonismo sobre el terreno de juego después de ser considerado uno de los mejores zurdos del planeta durante su etapa en el Bayern de Múnich y solamente ha disputado el 54% de los minutos jugados esta temporada a las órdenes de Luis Enrique.
