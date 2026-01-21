Lucas Hernández, jugador del PSG, acusado junto a su esposa de trata de personas y explotación laboral

Días complicados para Lucas Hernández, futbolista del PSG y ex del Atlético de Madrid, y su esposa Victoria Triay. Una familia colombiana, que trabajó con lucas desde septiembre de 2024 hasta noviembre de 2025, sin marco legal y con jornadas laborales muy altas, ha denunciado al matrimonio.

La denuncia presenta una alegación que afirma que cada miembro de la familia habría trabajado entre 72 y 84 horas por semana, sin contrato de trabajo, desempeñando labores de seguridad, limpieza, cocina y cuidado de menores.

Denuncian malas condiciones laborales

La familia colombiana llegó a Francia con la promesa de una vida mejor y la posibilidad de regularizar su situación migratoria, algo que según los denunciantes nunca se concretó. Durante ese tiempo, trabajaron en tareas domésticas, cocina, cuidado de niños, labores de seguridad y mantenimiento, siempre sin contrato y cobrando en efectivo.

Los demandantes aseguran que la situación de explotación duró más de un año y que sus condiciones laborales eran cercanas a las de trabajo forzado, con semanas de hasta 72–84 horas y sin días de descanso adecuados, algo que les impidió acceder a derechos laborales básicos como seguridad social o prestaciones.

La denuncia también señala situaciones de coacción y trato humillante. Según los relatos de los afectados, se les advirtió que si dejaban sus tareas, les sería muy difícil encontrar empleo, y en los últimos días de su estancia se les comunicó que podrían ser deportados a Colombia si no continuaban trabajando.

Otro aspecto sensible del caso es que, para garantizar la seguridad del hogar de los Hernández, algunos miembros de la familia habrían estado armados con pistolas u otros dispositivos de defensa, lo que ha complicado aún más la investigación y añadido nuevos elementos a considerar por la justicia.

Lucas no se ha pronunciado al respecto

Por su parte, el entorno del jugador ha declarado estar “completamente sorprendido” por las acusaciones y asegura que Lucas Hernández y Triay no tenían conocimiento previo de la denuncia, que ahora deberá ser examinada por los tribunales.

A sus 29 años, en los últimos 5 partidos, Lucas tan solo ha disputado 106 minutos, y forma parte de la rotación de Luis Enrique, que ha perdido la titularidad.