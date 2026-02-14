'Love is in the air': las parejas que el fútbol unió

14 de febrero. El día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados, es una jornada en la que millones de parejas de todo el planeta se regalan flores y se juran amor eterno. Su origen no está del todo claro: pocos conocen quién es realmente San Valentín ni por qué es el patrón de los enamorados. Pero eso no es, en absoluto, un impedimento para su celebración.

Aunque en Catalunya el amor y la reivindicación de la cultura catalana tienen su gran fiesta el 23 de abril, cuando Sant Jordi llena las calles de libros y rosas, hoy es el día por excelencia para celebrar el amor. Y, en SPORT, trasladamos esta festividad a nuestro terreno y aprovechamos recordar varias de las parejas a las que el fútbol unió, historias que nacieron dentro... o fuera del terreno de juego.

Mapi León e Ingrid Engen

Es, sin lugar a dudas, la pareja más icónica del fútbol femenino. Compañeras en el FC Barcelona durante varias temporadas, su relación trascendió lo estrictamente deportivo, convirtiéndose en un símbolo de naturalidad y visibilidad dentro del fútbol de élite. La noruega se unió a la entidad culé en 2021, mientras que la central maña llevaba ya cuatro años en las filas del conjunto azulgrana. Una vez hicieron público su vínculo, no dejaron de compartir su día a día, sus aficiones - entre ellas tomar un buen café de especialidad - y sus aventuras en sus redes sociales.

Ingrid Engen y Mapi León en la celebración de la Supercopa / FCB

Ingrid, sin embargo, puso fin a su etapa de cuatro años en Barcelona y se marchó al OL Lyonnes. En su emotiva carta de despedida - escrita en catalán -, dedicó unas preciosas palabras a su compañera de vida: "A María: Gracias por ser el mejor apoyo en la vida, y siempre estaré agradecida a Barcelona por haberme llevado hasta ti".

Que tuvieran que separar sus caminos (futbolísticos) tocó la fibra del aficionado culé, pero dicha distancia no supondría un impedimento en su relación, pues aprovechan para verse siempre que el calendario de ambas lo permite. Mapi, de hecho, suele documentar sus escapadas a Lyon en su perfiles de 'Instagram' y 'TikTok'. ¿La última? Hace cosa de una semana.

Alex Morgan y Servando Carrasco

Alex Morgan será siempre el primer icono del fútbol femenino. Su legado es eterno. Abrió el camino a las Alexia, Aitana y compañía. Por su liderazgo y talento - es la quinta máxima goleadora de su selección con 123 tantos - y su incondicional lucha por la igualdad en este deporte.

Co-capitana junto con Carli Lloyd y Megan Rapinoe de una selección de Estados Unidos que se colgó el oro en Londres 2012 y fue campeona del mundo en 2015 y 2019, fue rompiendo barreras y se convirtió en una de las deportistas más infuyentes de su generación. Con el emblemático '13' a sus espaldas,

Alex Morgan, nominada al Balón de Oro Femenino / Agencias

Su corazón está reservado desde hace más de una década para el también futbolista Servando Carrasco. El centrocampista, nacido en California y con raíces latinas, también dejó su propio legado en la MLS y militó en las filas de algunas de las franquicias más reconocidas del 'soccer': Seattle Sounders, Houston Dynamo y LA Galaxy.

Se conocieron en la Universidad de California en Berkeley, donde ambos compartían la pasión por el fútbol. Se dieron el 'sí' el 31 de diciembre de 2014 y tienen dos hijos, Charlie y Enzo, que nacieron en 2020 y 2025, respectivamente.

Ona Batlle y Lucy Bronze

Otra historia que se cocinó a fuego lento en Barcelona. Ona, tras pasar por las filas de Madrid CFF, Levante y Manchester United, regresó a la que había sido su casa durante su etapa formativa en verano de 2023.

En su primera campaña de vuelta, precisamente, se disputó la titularidad en el lateral derecho con Lucy Bronze, quien se convertiría en su pareja sentimental tiempo después. La zaguera británica, que presume de una amplia y condecorada trayectoria en el fútbol inglés, se unió a la disciplina azulgrana un año antes que la de Vilassar de Mar, en 2022. Y, dos temporadas después, regresó a su Inglaterra natal de la mano del Chelsea.

El 'feeling' entre ambas traspasó el terreno de juego y, tras oficializar su relación en una escapada a DisneyLand París en diciembre de 2024, aprovechan, como Mapi e Ingrid, los días libres o de descanso para verse.

Alisha Lehmann y Douglas Luiz (y Montel McKenzie)

La de Alisha Lehmann y Douglas Luiz fue, seguramente, la relación más mediática en el universo futbolístico. Separaron sus caminos tras casi cuatro años de relación el pasado mes de mayo de 2025 y, actualmente, la jugadora suiza mantiene una relación con Montel McKenzie, exconcursante de 'Love Island' y jugador del MVPs United de la Baller League UK, una competición de fútbol sala de seis contra seis creada en Alemania en 2024 por Felix Starck, que cuenta con el respaldo de Mats Hummels y Lukas Podolski.

Tras su éxito, se expandió al Reino Unido en marzo de 2025 y a los Estados Unidos en marzo de 2026. Es una competición estilo Kings League, vaya.

Douglas Luiz y Alisha Lehmann, grabando un vídeo para el Aston Villa / Aston Villa

Iniciaron su romance en 2021, con una pequeña pausa incluida en 2022, e incluso protagonizaron un traspaso conjunto a la Juventus en verano de 2024. Su deseo era vivir en la misma ciudad disfrutando de la pasión que les unía: el fútbol. “Para Douglas y para mí estar juntos en el mismo club es un sueño”, aseguró la delantera del Leicester. Por lo visto, según detalló en su momento 'La Gazzetta dello Sport', la ruptura vino dada por una serie de desavenencias personales.

Pernille Harder y Magdalena Eriksson

La tierna imagen de ambas dándose un beso en el Mundial de Francia 2019 es la definición de su ejemplar relación. La danesa estaba en la grada apoyando a su pareja con la camiseta de Suecia y, sin saberlo, fueron fotografiadas. "Ambas somos de países liberales y de familias liberales. Eso lo ha hecho todo más fácil", recalcó Harder en su momento.

Pernille Harder y Magdalena Eriksson se besaron tras un partido del Mundial de Francia 2019 / FIFA

Su noviazgo empezó en mayo de 2014. Harder había fichado el año anterior por el Linköpings y la sueca llegó el verano anterior procedente del vecino Djurgårdens. En el club del Östergötland jugaron juntas hasta 2017, año en el que Harder fichó por el Wolfsburgo y Eriksson lo hizo por el Chelsea.

En septiembre de 2020, la danesa fichó por el conjunto 'blue' a cambio de 350.000 euros y volvieron a compartir vestuario. Tres años más tarde, en 2023, se unieron a las filas del Bayern de Múnich, club en el que militan en la actualidad y con el que renovaron hasta junio de 2028. Además de referentes futbolísticos, son iconos del colectivo LGTBIQ+.

Sami Khedira y Melanie Leupolz

Sami Khedira colgó las botas en 2021 tras vivir un terrible calvario con las lesiones. El centrocampista alemán salió del Stuttgart y en 2010 fichó por un Real Madrid con el que levantaría la décima Champions del club blanco, hasta que en 2015 se marchó a la Juventus.

Khedira suena para dejar el Real Madrid / EFE

Considerado uno de los mejores de su generación, aseguró en su despedida del conjunto madridista que "echaré de menos Madrid y al Real Madrid". Pues en verano de 2024 regresó por amor, además de estar inverso en varios proyectos y negocios, incluida su marca de café llamada Balira. Su vuelta respondió al fichaje de Melanie Leupolz, su pareja, por el Real Madrid Femenino. Mantienen una vida privada discreta, pero son pareja desde hace años.

La centrocampista germana decidió poner punto final a su carrera en verano después de sufrir una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha el pasado enero y una posterior recaída en marzo. Campeona olímpica y de la Eurocopa, fue el motor del conjunto blanco, donde fue clave para Toril tras vestir cuatro temporadas los colores del Chelsea y seis la del Bayern.

Lieke Martens y Benjamin van Leer

Lieke Martens marcó una época en el fútbol femenino. Marta y Alex Morgan fueron las pioneras, pero la neerlandesa tenía ese algo tan único y especial que la convirtieron en una referente. El Barça anunció su fichaje durante la Eurocopa de 2017 y, tras conquistar el trofeo con Países Bajos, se llevó el premio a la Mejor Jugadora de la UEFA y el FIFA The Best.

Alexia Putellas y Lieke Martens celebrando el gol contra el PSG en semifinales de la UWCL / Agencias

Fue la primera estrella que incorporaba el club culé. Clave en la consecución de la primera Champions en 2021, y del primer triplete de la historia de la entidad, puso rumbo al PSG en verano de 2022. Fue el fin de una era. Las lesiones no fueron justas con la extremo y, tras una campaña atípica en la que fue madre, anunció su retiro del fútbol profesional el 1 de septiembre de 2025, tras 16 años plagados de éxitos.

Su marido, Benjamin van Leer, también fue futbolista. Portero, para ser exactos. Pasó por las filas de Ajax, PSV, Sparta Rotterdam, Roda JC y NAC. Se casaron en junio de 2023 y hace escasos días anunciaron que están esperando otro hijo.