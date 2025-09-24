Louzán respalda la renuncia de Málaga al Mundial 2030

La Rosaleda volverá a acoger un partido de la selección española femenina, el viernes 24 de octubre en las semifinales de la Nations League frente a Suecia, y en la presentación de dicho encuentro, que se llevó a cabo este miércoles en el ayuntamiento de Málaga CF, estuvo presente Rafael Louzán, presidente de la RFEF, acompañando al alcalde Francisco de la Torre.

"Responsable y valiente"

Al término de la presentación, el máximo dirigente de la Federación Española fue preguntado por uno de los temas del año en la ciudad, la renuncia a ser sede del Mundial 2030 que organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos. Louzán respaldó la decisión de las tres instituciones dueñas de La Rosaleda (Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía) y calificó la decisión «responsable y valiente».

«Tanto el alcalde como el presidente de la Junta se pusieron en contacto conmigo antes de la decisión final. Hemos hablado varias veces y lo entendimos como una decisión responsable y valiente», afirmó Louzán en la presentación del partido de ida de las semifinales de la Liga de Naciones femenina que España disputará ante Suecia el 24 de octubre en el estadio de La Rosaleda, en el debut de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez.

El dirigente de la RFEF explicó que los responsables públicos en Málaga «prefirieron tomar esa decisión» y que el alcalde le «ha reiterado» este miércoles que «ha habido muchos problemas para esa nueva ubicación, donde se pretendía hacer algo muy parecido a lo que se está haciendo en La Romareda, en Zaragoza, un estadio modular momentáneamente hasta acabar las obras» del estadio de la capital aragonesa.

«A la falta de permisos, y con lo que también demandaba la afición del Málaga y todo, pues ha hecho muy difícil llevar a cabo en tiempo y forma esa actuación, que no era una actuación menor», manifestó el mandatario gallego en relación con las obras que hubiera necesitado el estadio donde juega habitualmente el Málaga.

«Ya había un acuerdo cerrado, todo el trabajo previo estaba bien hecho, pero faltaron permisos de carreteras, de la ubicación y demás, y han tomado la decisión responsable», reiteró Louzán.

Como posibles sustitutas de Málaga, el presidente del máximo organismo del fútbol español destacó tanto a Valencia, que «tendrá un estadio de 70.044 espectadores, del cual está el caparazón totalmente hecho y se va a rematar una inversión que supera los 200 millones de euros», como a Vigo, que sigue teniendo «la ilusión de albergar esta posible sede, pero que en este momento está en obras todavía con la cuarta grada».

Recalcó que los tres países anfitriones habían «presentado un total de 20 sedes» para el Mundial 2030, porque recordó que participan «con Portugal y Marruecos y con los tres latinoamericanos», pero dejó claro que «la decisión final» aún no se ha adoptado y, «hasta que FIFA lo decida», no se conocerá «si se quedarán en 20, en 18 o se sumarán más hasta las 22».

España-Suecia, en La Rosaleda

La selección española femenina vuelve a La Rosaleda el viernes 24 de octubre para la disputa de las semifinales de la Nations League frente a Suecia y en la mañana de este miércoles se presentó el encuentro en el ayuntamiento, con la presencia de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y además se anunció que los abonados del Málaga CF dispondrán de un día de venta preferencial para las entradas y con descuentos. Los socios blanquiazules que lo deseen tendrán hasta este jueves, a las 12.00 horas, para aprovecharse de dicho privilegio, antes de que arranque la venta para el público general.

«Para este encuentro internacional disputado en Martiricos, los abonados malaguistas dispondrán de venta preferente de entradas. Desde el miércoles 24 de septiembre a las 12:00h hasta las 12:00 horas del jueves 25 de septiembre, o hasta agotar existencias, los aficionados malaguistas podrán adquirir sus entradas a través de tickets.rfef.es. El número máximo será de 4 entradas por cada carnet de socio (1 entrada de socio + 3 acompañantes). Se podrán validar varios socios en la misma operación», explicó en un comunicado el Málaga CF.

Los precios de las entradas van desde los 12 euros en los Fondos hasta los 24 euros en Tribuna, pasando por 18 euros en Preferencia. Aunque también se ha anunciado que habrá descuentos por comprar las entradas antes de ciertas fechas:

-50% de descuento sobre el precio de la entrada para compras hasta el 10 de octubre

-30% de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 11 de octubre hasta el 18 de octubre.

-10% de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 19 de octubre hasta el 23 de octubre.

Vía: La Opinión de Málaga