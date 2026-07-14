Louzán frena la ofensiva de Marruecos por la final de 2030: “España lidera este Mundial”

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, volvió a reivindicar el liderazgo de España en la organización del Mundial de 2030 y trató de frenar las dudas sobre la sede de la final, después de que en los últimos días volviera a cobrar fuerza la posibilidad de que el partido decisivo se dispute en Marruecos.

En declaraciones a la Cadena COPE antes del encuentro de España contra Francia, Louzán mostró su malestar por la aparición de informaciones que, a su juicio, pueden debilitar la candidatura conjunta formada por España, Portugal y Marruecos.

“Entra a veces esa situación de rabia, el ver que España lidera este Mundial, el Mundial del centenario, y no deben surgir dudas”, afirmó el presidente de la RFEF, convencido de que el papel principal de España dentro de la organización no debería ponerse en cuestión.

Louzán también consideró perjudicial que se abra públicamente el debate sobre la sede de la final, especialmente cuando todavía quedan aspectos por definir dentro de la candidatura. “No es bueno que se debilite la candidatura en su conjunto hablando de cosas como esta”, advirtió.

Marruecos

El dirigente federativo llamó además la atención sobre el momento en el que surgió la información relativa a Marruecos. “Salió curiosamente el día que jugaba Marruecos y nosotros también”, señaló, dejando entrever su incomodidad por una filtración que reavivó la pugna por albergar el encuentro más importante del torneo.

Pese a ello, Louzán quiso transmitir tranquilidad y reafirmó la posición española dentro del proyecto del Mundial del centenario. “Yo estoy muy tranquilo en ese sentido, ya lo he manifestado. España lidera ese Mundial”, insistió antes de dar por cerrado el asunto para centrar la atención en el partido de la selección.

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Sus palabras llegan en un momento de creciente debate sobre el escenario de la final de 2030. España aspira a que el Santiago Bernabéu sea elegido para albergar el último partido del campeonato, mientras que Marruecos impulsa la candidatura del futuro estadio Hassan II de Casablanca. Louzán, sin citar ningún recinto concreto, quiso dejar claro que la RFEF sigue considerando que España debe ejercer el liderazgo del torneo también en las decisiones más relevantes.