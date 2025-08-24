Loureiro: «A vitoria en Granada xerou expectativas»
O defensa pide ter «paciencia e tranquilidade»
RAC
Máis alá das dificultades que atopou o Dépor, Miguel Loureiro fixo unha análise positiva do nivel do equipo ante o Burgos: «Queríamos a victoria, pero esta liga está empezando. Foi un bo partido. Hai que ir paso a paso o para ser o que queremos ser. Por momentos fomos superiores y dominamos. O Burgos é un rival complicado, estreito, xogan xuntos. Non é doado facerlles perigo. Tivemos dúas ocasións na primeira metade e despois tocounos madurar o partido e busca esa superioridade por fora. O mellor é sumar de tres, pero hai que facelo aínda que sexa de a un. Mantivemos, ademáis, a portería a cero, que é algo que nos reforza», relata.
Loureiro ve ao equipo «nunha liña ascendente», pero pide paciencia e entender as peculiaridades da liga: «A vitoria en Granada xerou expectativas, pero todos os rivais son compoicados. Hai que tener tranquilidade e calma. Temos que adaptarnos e coñecernos entre nós. Temos que buscar química entre nós e sinerxias», conta.
O central coida que aínda deben comprender a Riazor, a nova casa de moitos deles: «Somos xente nova e temos que adaptarnos entre nós e comprender o entorno. Eles percibían ese entorno hóstil e había que seguir empuxando, xa o conseguiremos. O traballo está sendo bo», reafirma.
