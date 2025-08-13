Loureiro quere un Deportivo «con carácter e recoñecible»
«Hidalgo é un míster ao que lle debo moito», apuntou o central
RAC
A Coruña
Miguel Loureiro asegurou, na súa presentación, que o Deportivo ten que ser «un equipo recoñecible» e «con regularidade» para poder cumplir o obxectivo de pelexar polo ascenso a Primeira. «Necesitamos que se coñeza ao Dépor por ese carácter, por ser un equipo que presiona e que sexa incómodo para os seus rivais», apuntou o exfutbolista do Huesca, quen admitiu que a presenza de Hidalgo en Riazor influíu na súa decisión. «Desde o primeiro momento quíxome traer aquí, demostroume toda a súa confianza. Quería que estivese aquí con el, e eu encantado. É un míster ao que debo moito, que apostou por min, e confiou», explicou.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Marc Casadó solo piensa en el Barça
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça
- Así está el Spotify Camp Nou a pocos días del inicio de Liga
- LaLiga no da tregua al Athletic
- La hoja de ruta de Toni en el Barça
- Miguel Galán denuncia a Tebas por desvelar las cuentas del Barça
- Máxima precaución con Olmo