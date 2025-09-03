Loren Juarros y el último fichaje del Málaga CF: "No hay ninguna novedad"

El Málaga CF presentó este miércoles a Josué Dorrio. A su lado estuvo Loren Juarros y, aunque el club pidió que las preguntas estuvieran relacionadas con el jugador porque este jueves habrá un balance del mercado de fichajes, fue imposible que evitara el tema por completo. Al director deportivo le queda una ficha libre para ocupar, enfocada en encontrar un centrocampista, pero las noticias son escasas en estos momentos: "No hay ninguna novedad".

Eso fue todo lo que dijo acerca de una posible incorporación. Después de cerrar el 1 de septiembre con la escapada de Unai Vencedor y sin poder alcanzar ningún acuerdo para sustituir a Luismi o a Álex Pastor, la agencia libre le concede ahora al Málaga CF una última oportunidad para ocupar la ficha del central. Por el momento, Ángel Recio está participando de los entrenamientos para ser ese cuarto central de cara a las convocatorias.

Fichar cuanto antes

El plan del club de Martiricos parecía claro: firmar a un centrocampista esta misma semana. Al menos, es lo que transmitieron los dirigentes a última hora de la noche del lunes para darle al equipo todas las herramientas necesarias de cara a poder continuar con esta impresionante racha con la que ha empezado LaLiga Hypermotion. No obstante, todo apunta a que habrá que esperar un poco más.

La primera opción en las negociaciones es Darko Brasanac. Centrocampista serbio, de 33 años, que viene de descender con el Leganés desde Primera División. Ha sido agente libre durante todo el verano y es uno de los nombres que tantea la dirección deportiva, pero no la única. Rubén Alcaraz, César de la Hoz, Nuke Mfulu o Gonzalo Escalante son otras de las opciones que ofrece el mercado de agentes libres.

Solo una ficha libre

Es una decisión muy importante porque el apenas dispone de una ficha libre, también pensando en el mercado de invierno. El primer equipo tiene 24 jugadores inscritos después del 'ascenso' de Chupete e Izan Merino a los ojos de LaLiga. Los que siguen como jugadores con número de filial son Aarón Ochoa y Rafa Rodríguez. Por lo que cualquiera movimiento, sea bueno o sea malo, tendrá incidencia para toda la temporada.

El tiempo no exige, pero sí que apremia. El futbolista que venga deberá afrontar un proceso de readaptación física para ponerse al nivel de sus compañeros y el centro del campo necesita cuanto antes contar con una pieza de carácter defensiva ante el calendario que está por venir.