EUROPA LEAGUE
La locura de Berke Özer: ¡Paró 3 penaltis seguidos!
El portero del Lille ha detenido dos lanzamientos a Dovbyk y otro a Soulé
La locura de la Europa League ha vuelto. Una de las competiciones más emocionantes de Europa jugaba este jueves su segunda jornada de la temporada 2025/26 con el Roma - Lille abriendo el día de partidos y siendo uno de los más destacados.
Y no ha dejado a nadie indiferente. Al final, el Lille se ha llevado la victoria del Olímpico gracias al gol tempranero de Hákon Arnar Haraldsson, pero el verdadero héroe fue el portero turco Berke Özer, que detuvo hasta tres penaltis seguidos a menos de 10 minutos del final del encuentro.
Todo llegó tras una revisión de VAR que determinó que la mano de Mandi era punible. Fue Artem Dovbyk el encargado de tirar la pena máxima. Eligió la izquerda del portero, pero el turco lo paró. El árbitro de VAR, Bram Van Driessche, avisó al de campo, Erik Lambrechts, que se había producido una invasión en el área. El penalti de repitió, Dovbyk quiso resarcirse, pero tuvo el mismo resultado. También en la repetición, esta vez porque Özer no tenía un pie sobre la línea en el momento del golpeo.
En el tercer intento, la Roma cambió de lanzador, y Matías Soulé se animó a tirarlo. Misma historia, pese a cambiar de lado el lanzamiento. El portero del LOSC hizo historia.
Özer, internacional con Turquía, comenzó su carrera en el Altınordu hasta que fichó por el Fenerbahçe, sin tener mucho protagonismo. Tuvo etapas en el KVC Westerlo (cedido, 2019–2021) y el Portimonense (2022–2023), y fue su destacada actuación con el Eyüpspor (2023–2025) el que le permitió fichar este verano por el club francés en la Ligue 1 por 4,5 millones de euros.
En Roma, ha dejado su huella.
