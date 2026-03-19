Lobo Carrasco pierde los nervios con Juanma Rodríguez en pleno directo: "Tú cállate, que no te saque..."

En los últimos partidos, el rendimiento de Vinicius Júnior ha mejorado de forma notable, especialmente tras su actuación frente al Manchester City. El brasileño ha recuperado protagonismo y está siendo más determinante.

Josep Pedrerol fue muy claro en 'El Chiringuito de Jugones' al valorar su momento y llegó a asegurar que el extremo es, ahora mismo, candidato al Balón de Oro, añadiendo que en este momento "sería el mejor del mundo".

Lobo Carrasco dejó bien claro que "Vinicius está haciendo lo que sucede, cuando haces un partidazo en Champions League equivale a 25 de la Liga". A partir de ahí, Pedrerol le pidió que señalara cuáles eran, a su juicio, los tres mejores jugadores de la temporada.

El exfutbolista empezó destacando a Michael Olise por su regularidad, y también mencionó a Mikel Merino, aunque matizó que la lesión le ha impedido mantenerse en la pelea. Además, situó a Lamine Yamal como uno de los jugadores más destacados del momento, subrayando que su evolución puede depender del Mundial.

El debate se intensificó cuando Pedrerol le preguntó directamente si veía a Lamine Yamal por encima de Vinicius. Lobo Carrasco respondió que son perfiles distintos y que el joven del Barça tiene un estilo muy particular: "Lamine es otro futbolista. Es otro futbolista diferente, os pongáis como os pongáis. Es un súper regateador, es un desequilibrador maravilloso. Vinicius no tiene el fútbol. Puede ganar lo que quiera, pero estamos hablando del futbolista, de cuánto me puede dar un futbolista".

La reacción no tardó en llegar por parte de Juanma Rodríguez, que mostró su sorpresa con un contundente: "Madre mía. Por Dios bendito!".

Tras esto, la tensión aumentó en el plató y Lobo Carrasco le respondió elevando el tono: "Tú cállate, que no te saque... Que no te saque las comparativas, que no te saque las barbaridades que dijiste. Que no te saque lo que tengo por ahí guardado. Porque entonces Josep te tiene que... No, no una vez. Puedes entrar hasta cinco veces y no darías el tono. No, no, no", comentó enfadado.

El exfutbolista continuó su argumentación poniendo ejemplos de partidos y jugadores para reforzar su idea: "Es como si me dices el día del Real Madrid-Manchester City que Valverde puede ganar el Balón de Oro. Te diré, la rompió esa noche, pero es que no estáis viendo fútbol probablemente porque si veis al PSG, al Arsenal o al Bayern de Múnich, no podéis decir un jugador ni del Madrid ni del Barça. Para mí, Lamine es otro nivel".