Lluvia de críticas a Luca Zidane por visitar La Meca

El inicio de temporada de Luca Zidane está dejando mucho de qué desear con la camiseta del Granada. El equipo andaluz se encuentra en la zona baja de la tabla y uno de los jugadores más señalados es el hijo de Zinedine Zidane. A pesar de algunas intervenciones destacadas, el portero no acaba de transmitir la confianza necesaria bajo palos.

La semana pasada, Luca se vio obligado a abandonar la concentración de la selección de Argelia al sufrir una lesión en el aductor largo derecho. Una lesión que deja en cuadro a la portería del Granada, ya que no acaban de confiar en Ander Astralaga, jugador cedido del FC Barcelona.

El club nazarí informó que Luca "sufre una lesión fibrilar en el aductor largo de la pierna derecha", aunque no especificaron cuándo volverá a los terrenos de juego. "La evolución de la dolencia determinará su reingreso en el trabajo grupal", comunicaron.

A pesar de la lesión, el guardameta del Granada decidió acompañar a la selección argelina en su concentración en Arabia Saudí, aprovechando la ocasión para realizar un viaje espiritual.

El hijo de Zinedine Zidane no perdió la oportunidad de acudir a La Meca, una ciudad en el oeste de Arabia Saudita, considerada el lugar más sagrado del islam. Fue el propio futbolista, quien compartió una imagen, a través de un 'storie' de Instagram, de su visita en el centro de peregrinación islámica.

Luca Zidane, en Instagram / Sport

No era la primera vez que acudía a La Meca, ya que su familia tiene un origen árabe vinculado a Argelia porque los padres del ex del Real Madrid, Smaïl y Malika Zidane, son árabes, procedentes de Aguemoune, en la región de Cabilia, al norte de Argelia.

No obstante, la 'storie' de Instagram de Luca no está pasando desapercibida en X, antes Twitter, ya que una parte de los usuarios no entienden su renuncia a la fe cristiana y el motivo por el que eligió jugar con Argelia.

Un usuario comparte que "es de todo menos argelino. Es alucinante como reniegan de sus orígenes y cultura. Es más español que argelino". Otro señala: "mientras se comporte como una persona normal cuando esté en España me vale, si luego quiere creer en quién le dé la gana, me la trae floja". "¡Qué patético!", estalla un seguidor. Y así multitud de comentarios.