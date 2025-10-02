Llegan curvas en el Sporting... ¿y cómo reaccionará Garitano? "No le veo haciendo 'cosas locas'", afirma la que fue su guardia pretoriana

Asier Garitano atraviesa su momento más delicado en un banquillo cada vez más caliente como es el de El Molinón. Las cuatro derrotas seguidas que encadena su Sporting, y especialmente la histórica remontada del Albacete en Gijón, desgastan su posición, que, de momento, no es vulnerable, aunque ya menos firme que hace unas semanas. Para la alta dirección de Orlegi Sports, el de Vergara es, hoy por hoy, el mejor entrenador posible para liderar el proyecto deportivo del club rojiblanco. De hecho, fue clave en la planificación de la plantilla el pasado verano. Pero no se esconde la inquietud con los resultados, con la necesidad de reaccionar cuanto antes, si es posible desde la inminente visita al Skyfi de Castalia ante el Castellón (domingo, 16.15 horas).

Hasta hace apenas unas semanas, el gobierno de Garitano en el Sporting era muy fuerte. Y su visión, destacada, hasta el punto de sacar lo mejor a Gelabert, ahora mismo un activo muy valioso para el Sporting, objeto de deseo de clubes importantes en Europa. Pero los resultados mandan. Y las áreas –sobre todo la propia– están fallado.

Por ello, LA NUEVA ESPAÑA habla con algunos de los jugadores que mejor conocen a Asier Garitano. Eraso, Mantovani y Bustinza fueron piezas clave de su histórico Leganés. Tienen, por lo tanto, respuestas a preguntas que aparecen ahora: ¿Cómo es Garitano en momentos de tensión y donde aprieta la necesidad? ¿Renunciará a sus convicciones ahora para tratar de revertir la dinámica? ¿Cambiará de mensaje en sala de prensa?

Su guardia pretoriana

Hablan los jugadores que formaban la guardia pretoriana de su destacado equipo pepinero. De las respuestas que dan los jugadores se obtienen varias conclusiones: Garitano será fiel a sus principios; morirá o conseguirá salvar este bache, pero lo hará sin renunciar a la manera en la que entiende el fútbol y su profesión.

Gestión del vestuario. Martín Mantovani, en su momento uno de los grandes líderes defensivos de aquel Leganés, destaca la templanza del entrenador vasco para sobrellevar los momentos más convulsos de este deporte. "Él sabe gestionar bien las crisis. Eso tranquiliza siempre al jugador", apunta el zaguero argentino. Eraso, otro de los pesos pesados de aquel equipo, insisten en que Garitano nunca contagia la incertidumbre de su posición a los futbolistas, que compiten con presión, pero también con tranquilidad. "No va a trasmitir nunca al vestuario esa intranquilidad. No va a trasladar esa presión al equipo. Él, en ese sentido, siempre mantiene la calma; nunca va a dudar", sostiene el que fuera centrocampista del Leganés.

Estilo de juego. "No veo a Asier haciendo ‘cosas locas’, por llamarlo de alguna manera. Es decir: que no espere nadie que salga con siete delanteros o con siete defensas. Hará retoques, seguro. Pero, en esencia, continuará siendo fiel a su idea", explica Eraso. "Va a ir siempre en la misma dirección. Tiene las ideas muy claras", repite Mantovani.

Gestión emocional. "Es una persona que siempre tiene la cabeza fría. En las alegrías y en los malos momentos siempre va a mantener el equilibrio", subraya Mantovani. "Asier es una persona que no va a perder los nervios por la situación, aunque sea compleja. Nunca se le ve nervioso, ni que pierde el control de la situación", apunta Bustinza. "Asier tiene experiencia en situaciones que, digamos, no son fáciles. Pero se va a mantener sereno. Con los medios de comunicación, por ejemplo, no va a enfadarse: se va a mantener también sereno", sostiene Eraso. "Con la experiencia que tiene, creo que va a saber salir bien parado de esta situación", sentencia Mantovani sobre lo que espera del ahora entrenador del Sporting.

Vía: La Nueva España