La lista de Argentina para el Mundial 2026: Messi lidera el sueño de otra estrella

Tras conquistar su último Mundial en una final absolutamente inolvidable frente a Francia, resuelta en la tanda de penaltis en Qatar 2022, Argentina vuelve a presentarse como una de las grandes favoritas para levantar el trofeo este verano en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Y ya se conoce quiénes representarán a la selección argentina.

Una vez más, Lionel Messi ejercerá como líder y gran referente del conjunto albiceleste, tanto dentro como fuera del terreno de juego. A sus 38 años, la estrella del Inter Miami disputará su sexto Mundial e intentará volver a culminar el sueño de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol. Porque si algo ha demostrado su carrera es que, con Messi sobre el césped, todo parece posible.

La convocatoria de Lionel Scaloni también cuenta con varios integrantes de la selección que conquistó el título mundial, entre ellos Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Además, destacan varios futbolistas del Atlético de Madrid, como Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez y Nicolás González. La principal novedad de la lista es la presencia de Giuliano Simeone, que podría estrenarse oficialmente con la absoluta.

Por el contrario, uno de los nombres ausentes en la convocatoria es el de Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid. El joven argentino no ha terminado de consolidarse esta temporada como una pieza importante en el conjunto blanco y su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas, aunque el curso también ha servido como etapa de adaptación al fútbol español.

La lista de convocados

Porteros: Dibu Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensas: Cristian Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lisandro Martínez (Manchester United), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)

Centrocampistas: Nico Paz (Como), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico González (Atlético Madrid), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca), Thiago Almada (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

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Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), José Manuel López (Palmeiras)