Lío con Drenthe, exjugador del Real Madrid, tras construir una discoteca en un piso de alquiler: "Se le olvidó pagar"

Durante la tarde de este jueves, Ryan Babel, leyenda de la Premier League, sorprendió a todo el mundo tras aparecer en redes sociales con un extraño comunicado. Este mismo, anunciaba que acababa de vender su casa que se compró siendo un veinteañero. Tras 18 años, ponía fin a un dolor de cabeza que le arrastró tras adquirir la propiedad.

Ryan Babel siempre fue un personaje mediático. Se formó en la cantera del Ajax de Ámsterdam. Debutó con el primer equipo con solo 17 años, hasta que en 2007 se marchó al Liverpool. El club inglés pagó unos 17 millones de euros por él, una cifra alta para un jugador joven en aquel momento. Alternó buenos momentos con irregularidad y problemas de adaptación, aunque compartió vestuario con jugadores como Steven Gerrard y Fernando Torres. Como internacional, jugó más de 60 partidos con la selección neerlandesa. Participó en la Eurocopa 2008 y en las eliminatorias para el Mundial 2010 (aunque no fue a la fase final).

Más allá de lo futbolístico, Babel es rapero bajo el nombre artístico Ryan Babel o R. B. Canta principalmente en holandés e inglés, y ha lanzado varios temas de rap y hip-hop. Es conocido por ser uno de los pocos futbolistas que ha desarrollado seriamente una carrera musical paralela. Siempre, muy activo en redes sociales, con opiniones directas, a veces polémicas y famoso por su look (cambios de color de pelo, ropa llamativa).

Un inquilino infernal

Lo más llamativo de la historia que cuenta Babel, es lo que le sucedió con Royston Drenthe, exfutbolista del Real Madrid. Y es que el mejor lateral izquierdo de la Eurocopa sub 21 del 2007, es más recordado por sus polémicas y su gusto por el ocio nocturno más que por sus goles. Royston Drenthe intentó relanzar su carrera en el Everton, marchándose a vivir al domicilio de Ryan Babel.

Por algún motivo, aquella experiencia tampoco terminó como esperaban. No se trata de su breve paso por Goodison Park, sino del conflicto entre propietario e inquilino. “Durante su etapa en el Everton se olvidó de pagar el alquiler… y, para rematar, construyó una discoteca dentro de mi casa sin pedirme permiso”, relató el afectado. Ante la incredulidad de algunos, insistió en que la historia es completamente cierta: “¡Esto no me lo estoy inventando!”, exclamó entre risas. “Digamos que redefinió el concepto de inquilino del infierno”, bromeó Babel.

Aun así, el exfutbolista asegura que la vivienda está cargada de buenos recuerdos, risas y un toque de desorden. Explica que su decisión de venderla tiene más que ver con una hipoteca de tipo variable que con los estragos del improvisado club nocturno que se montó en su interior. Porque sí. Drenthe se construyó una discoteca dentro de la casa.

“Me ofrecieron una hipoteca con interés variable cuando no tenía ni idea del mercado inmobiliario. Fue una lección aprendida por las malas”, reconoció con sinceridad.

Con cierto aire de nostalgia, Ryan Babel se despide de la casa deseando que el nuevo dueño la disfrute “con la misma alegría, aunque quizá con menos sorpresas”. Al parecer, uno de los atractivos del inmueble es precisamente su amplio espacio para recibir invitados. A pesar de los problemas, la relación entre ambos no terminó mal: siguen manteniendo la amistad y, de hecho, llegaron a grabar juntos una canción de rap en 2009.