¿Sabes cuál es el límite de coste de plantilla del Castellón?
El club de la capital de la Plana ve incrementada la cantidad respecto a la temporada pasada
Yolanda Peris
Como cada temporda cuando el mercade de fichajes se cierra, tanto en verano como en invierno, se publican las listas con el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los equipos de Primera y Segunda División. Un listado que permite ver cómo se han reforzados los clubs para afrontar sus objetivos. Y este septiembre de 2025, el CD Castellón ha visto incrementarse su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) según la actualización presentada este viernes.
El conjunto albinegro, el único representante de la Comunitat Valenciana en la categoría de plata, ha pasado de 8,5 a 11,3 millones. Aunque el que se lleva la palma es el recién descendido Leganés, con 14,773, seguido de Las Palmas con 13,377 y Valladolid con 12,165 (los tres militaban el curso pasado en Primera).
El incremento en Primera y Segunda ha sido del 4 % respecto al año anterior, con una suma global en la máxima categoría de 2.704 millones y en LaLiga Hypermotion a 200,107, con una cifras finales de compras y ventas que suponen las de la segunda mejor temporada después de la 2019-2020, según LaLiga.
¿Qué es el LCPD?
El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.
Los conceptos incluidos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).
Así, cada club propone a LaLiga su Límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, pero corresponde al Órgano de Validación de LaLiga aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.
Así queda el listado de LaLiga Hypermotion
- Sporting de Gijón 11,492
- Deportivo 11,490
- Cádiz 7.065
- Racing Club 12.106
- Castellón 11,334
- Cultural y Deportiva Leonesa 6,898
- Mirandés 7,891
- Valladolid 12,165
- Leganés 14,773
- Granada 4,298
- Zaragoza 11,301
- Albacete 8,511
- Eibar 8,985
- Andorra 6,461
- Las Palmas 13,377
- Córdoba 10,092
- Ceuta 6,713
- Huesca 11,537
- Burgos 8,507
- Almería 3,395
- Málaga 11,718
- + Real Sociedad B (incluido en Real Sociedad)
Vía: El Periódico de Mediterráneo
- Newcastle - FC Barcelona, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo: previa y alineaciones
- Graves acusaciones contra el Madrid: 'Un robo, con ellos en la Champions pasa siempre
- El 'niño prodigio' de 15 años que viaja a Newcastle
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça
- El once de las dudas
- El Barça ya prepara la vuelta a Montjuïc
- Revés del TAS a Dani Alves
- Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: 'No tenemos esa necesidad