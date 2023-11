La rotura de ligamentos cruzados, una lesión en auge en el fútbol

Las lesiones del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) de la rodilla cada vez son más habituales entre los futbolistas Gavi, Courtois o Neymar son algunos jugadores que han sufrido esta lesión en su carrera

La lesión en un deportista de élite puede suponer un bache duro en la carrera deportiva. Y más, si se trata de los cruzados, la lesión más temida por los futbolistas, debido a que suele marcar un antes y un después en la carrera deportiva por su fragilidad. Neymar, Courtois y este domingo Gavi son algunos de los jugadores que han sufrido esta grave lesión. En el caso del jugador del Barça, lesionado en el encuentro de este domingo ante Georgia, deberá someterse a una operación quirúrgica. Un varapalo tremendo para el propio Gavi que se perderá toda la temporada.

Este año son varios los jugadores que se han sufrido esta grave lesión de rodilla. Gavi, Courtois y Neymar han sido los más recientes en una larga lista de jugadores afectados por los cruzados. El FC Barcelona ha anunciado este lunes que Gavi sufre "una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco". Gavi deberá pasar por el quirófano y se perderá probablemente toda la temporada.

En el caso del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, abandonó el entrenamiento del Real Madrid entre lágrimas a principio de temporada tras un mal gesto. Se confirmó una rotura de ligamento de la rodilla. Esto va a obligar a parar al portero como mínimo 6 meses.

En la temporada 22/23, se produjeron un total de trece lesiones en Primera División: Enes Ünal (Getafe), Gori (Espanyol), Jaume Domenech (Valencia), Sadiq (Real Sociedad), Anuar (Valladolid), Zaldua (Cádiz), Coquelin (Villarreal), Reinildo (Atlético), Fekir (Betis), Bryan Ocampo (Cádiz), Brasanac (Osasuna), Toni Villa (Girona), Svidersky (Almería).

Esta temporada, la lesión vuelve a ser común entre los jugadores de la liga. Ya son 5 en la temporada 23/24: Gavi, David Silva, Thibaut Courtois, Joel Roca y Militao, por lo que la posibilidad de que se superen las lesiones de la pasada temporada son mayores.

Camavinga también se lesionó de la rodilla en el parón. Pero en su caso, su lesión es inferior a la de los cruzados. Al francés se le diagnosticoó una rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha. En un principio, se hablaba de un esguince de rodilla, pero finalmente la lesión fue más grave y Camavinga estará varios meses de baja.

El futbolista brasileño se perderá toda la temporada tras caer lesionado en un choque con De La Cruz en los últimos minutos de la primera mitad ante Uruguay. El 10 de la Canarinha se echó la mano rápidamente a la parte interna de la rodilla y los peores presagios se confirmaron cuando Diniz llamó inmediatamente a Richarlison.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Return Stronger @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm