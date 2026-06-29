Liga F y Pau Gasol sellan un acuerdo de 55 millones para impulsar el fútbol femenino

Los clubes de Liga F aprobaron este lunes el acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros para su competición por parte de 'Gasol16 Ventures', el grupo impulsado por Pau Gasol, cuyos detalles serán presentados el martes en Madrid por el exbaloncestista y la presidenta de la patronal del fútbol femenino, Beatriz Álvarez.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la competición respaldó por una mayoría reforzada de dos tercios el acuerdo con el vehículo inversor de Gasol, en alianza con Fortified Partners, con el objetivo de acelerar el crecimiento, la profesionalización y la expansión internacional del fútbol femenino profesional en España. La operación supone un importante espaldarazo al desarrollo de la liga en un momento de consolidación de la competición, tanto a nivel deportivo como comercial.

Según destacó Liga F en un comunicado, se trata de "la mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional". La patronal considera que esta inyección económica permitirá reforzar la estructura de la competición y mejorar su posicionamiento en el mercado internacional.

Patri Guijarro en un partido de Liga F / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El organismo explicó que los fondos serán desembolsados a lo largo de cuatro temporadas y estarán destinados al desarrollo de la estructura comercial y operativa de Liga F, al crecimiento y consolidación de un modelo sostenible a largo plazo para la competición y sus clubes, así como a potenciar la proyección de las futbolistas dentro y fuera de España.

El fútbol femenino, en auge

Durante la Asamblea también se presentó la evolución de las audiencias de la competición. Liga F informó de que en la última temporada se alcanzaron los 7,5 millones de espectadores, una cifra que representa un incremento del 11,2 % respecto a la campaña anterior y que refleja la tendencia ascendente del interés por el fútbol femenino.

Asimismo, la organización anunció que en los próximos días se abrirá el proceso de comercialización de los derechos audiovisuales de la competición para las próximas temporadas, una de las cuestiones estratégicas para seguir incrementando los ingresos y la visibilidad del campeonato.

La Liga confirmó además que, una vez aprobado el acuerdo comercial con Gasol16 Ventures, la Asamblea Ordinaria dio también luz verde al presupuesto económico correspondiente a la temporada 2026-2027.