La 'Ley Wenger' da un paso más: esta será la liga profesional que la ponga a prueba

El fútbol es un deporte en constante cambio. La International Football Association Board (IFAB) es el organismo de la FIFA que se encarga de regular las Reglas de Juego cada temporada y, con ellas, sus cambios en el reglamento y en el juego.

Tras la reunión de este sábado en la Asamblea General Anual celebrada en Gales, el organismo aprobó varios cambios en las normas que se implementarán en el Mundial de 2026 para mejorar el ritmo de los partidos y la conducta de los jugadores.

A parte de eso, según avanza 'The Athletic', en la cita se habló de la conocida 'Ley Wenger' en la que solo se sancionaría fuera de juego cuando el atacante tenga todo el cuerpo por delante del penúltimo defensor, y no solo una parte de éste como se hace ahora.

Para seguir probando esta iniciativa, la Canadian Premier League (CPL), la primera división de fútbol de Canadá, se ha presentado voluntaria como banco de pruebas para ello a partir de la próxima temporada, que arranca la primera semana de abril.

Hasta ahora, esta norma solo había sido probada en ligas menores de fútbol formativo, pero este es el primer paso importante para la FIFA de poner a prueba una norma realmente revolucionaria en una liga profesional. en todo caso, esta modificación no sería efectiva para la próxima temporada, y según los resultados obtenidos, estaría en discusión para la temporada 2027/28.

Hay voces críticas que sostienen que la modificación concede una ventaja excesiva a los delanteros. En el otro lado, hay quienes defienden que el fútbol sabrá adaptarse, como ha ocurrido a lo largo de su historia. En cualquier caso, si la norma recibe luz verde, tanto partidarios como detractores seguirán de cerca su aplicación en la CPL para valorar una posible implantación en competiciones de otros países.

Atlético Ottawa, ante Nashville FC en la Concacaf Champions Cup / CPL

LAS NUEVAS NORMAS PARA LA TEMPORADA 2026/27

Los principales cambios que se aprobaron en la 140º asamblea general anual de la IFAB incluyen medidas para reducir las pérdidas de tiempo, como implementar la norma de la cuenta atrás de los cinco segundos que ahora los árbitros hacen con los porteros, en los saques de esquina y de meta.

"Si el árbitro considera que un saque de esquina o un saque de meta no se efectúan con la prontitud adecuada o se están retrasando deliberadamente, comenzará la señal de cuenta atrás de cinco segundos. Si el balón no está en juego al final de la cuenta atrás, se concederá el saque de banda al equipo adversario, mientras que, si se retrasa un saque de meta, se concederá un saque de esquina al adversario", dice el comunicado de la IFAB.

Además, los jugadores sustituidos, a partir de ahora, deberán salir del terreno de juego en el plazo de diez segundos a partir del momento en el que se enseña el cartelón del cambio o desde la indicación del colegiado: "Si el jugador no abandonara el campo dentro de este límite de tiempo, deberá salir de todas formas, pero su suplente no podrá entrar hasta que se detenga por primera vez el juego después de que haya transcurrido un minuto de cronómetro".

En otra norma revolucionaria, cuando un jugador reciba tratamiento médico dentro del campo por una lesión, o cuando su petición de entrada de las asistencias detenga el juego, el futbolista deberá salir del campo y permanecer fuera de él hasta que haya transcurrido un minuto desde que el juego se haya reanudado.

Finalmente, respecto al protocolo del VAR, la asamblea aprobó tres ajustes: que una tarjeta roja que resulte de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta pueda ser revisada, o que se pueda hacer cuando se haya concedido un saque de esquina de manera claramente incorrecta.