El Levante complica la llegada de Unai Vencedor al Málaga CF

El Málaga CF tenía a su gran apuesta para el último día del mercado de fichajes: Unai Vencedor. El centrocampista, propiedad del Athletic Club, era el elegido por Loren Juarros y Sergio Pellicer para suplir a Luismi Sánchez en el pivote de la medular y también para ser la gran noticia en este 1 de septiembre. Sin embargo, no hay que esperar a última hora para saber lo que pasa porque el futbolista cumplirá su deseo de seguir en Primera División.

El club de Martiricos competía directamente con el Granada por hacerse con los servicios del jugador vasco. Eran los dos grandes candidatos, pero el Levante se ha entrometido en la operación, descartando por completo a los clubes de LaLiga Hypermotion. El centrocampista siempre expresó su deseo de permanecer en la máxima categoría y ahora podrá hacerlo, también como cedido, bajo los mandos de Julián Calero-

Vencedor era el gran deseo del club de Martiricos. Cumplía con todos los requisitos de la dirección deportiva: futbolista con experiencia, que conoce ya la Segunda División y que puede llegar al Málaga CF con un rendimiento inmediato. El Athletic ya había llegado a un acuerdo con el Pogoń Szczecin para la marcha de su centrocampista, pero el deseo del jugador siempre ha sido continuar en España y había emergido Segunda División como la opción más real... hasta la llegada del conjunto granota.

Cambio de planes drástico

Ahora, el Málaga CF cuenta con apenas cuatro horas para reconducir el final del mercado de fichajes. Unai Vencedor era la gran apuesta del club blanquiazul, descartando algún movimiento en el puesto de central -Pelayo Fernández jugará esta temporada en el Cádiz-. Habrá que ver cuál es la decisión de Loren Juarros porque dejar la ventana en blanco puede ser un golpe importante después de soñar con el futbolista vasco.

Incorporar a un defensa estaba prácticamente descartado esta mañana. Todo pasaba por el centrocampista. ¿Sigue el mercado del Málaga CF por la misma línea? ¿Tiene el club de Martiricos margen de movimiento para encontrar una nueva solución? A las 23.59 horas de este mismo lunes acaba cualquier posibilidad de incorporar a algún cedido. La ventana de agentes libres ya es otra cuestión.