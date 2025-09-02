Así les va a los cedidos del Córdoba CF en Primera RFEF: victoria de Andrews y empates para Matías, Ntji y Vila

Con el mercado ya cerrado y la plantilla completamente definida, el Córdoba CF dirige su atención hacia el transcurso real de la temporada 2025-2026 en Segunda División, en la que ha comenzado con el ritmo torcido. Y es que el club ha dado carpetazo al ajetreo veraniego para centrarse en lo inmediato, aunque también mantiene un ojo en los futbolistas que han salido cedidos a Primera Federación este ejercicio. Todos ellos, encuadrados en el Grupo 2, disputaron el pasado fin de semana sus primeros minutos en Liga, como parte de un plan de crecimiento con el que la entidad planea dar vuelo a sus talentos y, a medio plazo, recuperarlos para la causa califal.

Victoria y asistencia para George Andrews

El más destacado del estreno de la jornada fue el atacante George Andrews, firmado este verano principalmente para reforzar al filial blanquiverde, aunque en dinámica del primer equipo en pretemporada, pero que tras una irrupción considerable durante el verano pasó posteriormente a ser una pieza de pleno derecho dentro de los planes del primer equipo. La competencia en la fase ofensiva, sin embargo, limitaba sus opciones, por lo que desde la entidad optaron por dar vuelo al extremo hispano-británico, que llegó procedente del Atlético Baleares. Su destino fue el CE Europa, con el que no pudo tener mejor arranque. El conjunto catalán venció a domicilio al Torremolinos (0-1) en la primera cita de la agenda y Andrews participó de forma directa en la jugada del triunfo, firmando una asistencia tras partir de inicio y completar 76 minutos de gran nivel. Fue, de hecho, el único cedido blanquiverde que arrancó la campaña sumando tres puntos.

Empate entre Matías y Ntji

La primera jornada también dejó el primer enfrentamiento entre blanquiverdes, en el que ninguno pudo llevarse el gato al agua. Portería a cero consiguió sellar Matías Barboza, una de las perlas de la cantera cordobesa que ya brilló en Primera Federación hace un par de campañas, este curso en el Atlético de Madrid B, con el que fue titular en la puesta de largo colchonera. Enfrente estuvo otro nombre propio en clave blanquiverde como es Ntji Tounkara, llamado a ser una pieza más que interesante en el mediocampo blanquiverde a corto plazo. Ambos fueron titulares, con el central malagueño disputando la totalidad del encuentro y el mediocampista oscense algo más de una hora de juego, aunque ninguno se llevó el botín al completo.

Ramón Vila echó el cerrojo

También con resultado de empate, aunque con otra sensación, debutó Ramón Vila en el Eldense. El guardameta de Sallent afronta el curso en el conjunto alicantino tras su cesión desde El Arcángel como una oportunidad para volver más fuerte -y experimentado, con contrato hasta 2027-, y no desaprovechó su primera oportunidad. Fue titular en el duelo frente al Sabadell y respondió con una actuación segura, firmando la portería a cero en un encuentro que se complicó en el tramo final por la expulsión de Guille Macho. El Eldense resistió con diez futbolistas sobre la bocina y el arquero catalán cerró su estreno con nota, confirmando que puede tener protagonismo en una categoría que ya conoce tras su etapa en el Atlético Baleares.

Derrota para Mariano Carmona

El único que no pudo iniciar la temporada con un resultado positivo fue Mariano Carmona, no obstante. El delantero murciano, que el curso pasado brilló en el Coria en Segunda Federación, fue una de las apuestas del Córdoba CF en verano, aunque la competencia en ataque llevó al club a cederlo al Alcorcón para foguearlo. Tras una pretemporada en la que se ganó la confianza del cuerpo técnico alfarero, comenzó la Liga directamente como titular. Disputó 81 minutos en el primer compromiso, aunque su equipo cayó derrotado en el pleito frente al Villarreal B. Aun así, su presencia en el once inicial confirma que parte con un rol relevante en la plantilla madrileña.