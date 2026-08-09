Leo Messi llegó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi

Lionel Messi llegó este sábado a Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció durante las primeras horas del día en una clínica de la ciudad, donde permanecía internado a raíz de una larga enfermedad.

El futbolista aterrizó alrededor de las 20.40 hora local (23.40 GMT) al aeropuerto de Rosario a bordo de un avión privado procedente de Fort Lauderdale, Florida, donde reside.

Tras su llegada, y bajo un fuerte operativo de seguridad, Messi fue trasladado en una camioneta hasta la propiedad familiar ubicada en un exclusivo barrio de la ciudad.

El capitán argentino se reencontró allí con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes afrontaron este sábado la muerte de Jorge Messi, de 68 años. El padre del futbolista falleció a las 02.00 hora local (05.00 GMT) en el sanatorio Centro de Rosario.

La familia Messi tiene previsto despedir a Jorge este domingo en el cementerio El Prado, un predio privado situado en las afueras de Rosario. Según medios locales, la ceremonia será íntima y estará reservada a familiares y allegados.

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Nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe, Jorge Messi tuvo un papel central en la carrera de su hijo Lionel. Durante años fue su representante y estuvo a cargo de la administración del patrimonio familiar.