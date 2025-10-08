Leo Messi se va de gira: dónde, cuándo, cómo será y todos los detalles

Todo el mundo quiere conocer a Leo Messi, y muchos tendrán la oportunidad de hacerlo, ya que el astro argentino anunció que visitará la India para la celebración denominada 'GOAT Tour of India 2025'. El de Rosario volverá al país después de 14 años.

Fue el mismo jugador quien anunció que estará en la India: "Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias... Gracias por hacer posible esta vuelta después de 14 años".

El ex del FC Barcelona visitará en total cuatro ciudades de India, entre el 13 y el 15 de diciembre: Calcuta, Ahmedabad, Bombay y Nueva Delhi. Por ahora, se conoce que la gira contará con partidos de exhibición, clases magistrales y encuentros con celebridades.

En su visita anterior, el argentino disputó un partido amistoso en Calcuta que dejó atónitos a los aficionados. Este año, se espera que los seguidores del astro disfruten al máximo de la experiencia, centrándose en los consejos de Messi.

La gira comenzará el 13 de diciembre en la ciudad de Calcuta, en el Estadio Salt Lake, con el concierto GOAT y la Copa GOAT. Messi no estará solo, ya que compartirá el campo con leyendas del deporte indio como Sourav Ganguly, Bhaichung Bhutia y Leander Paes.

Al día siguiente, Messi se trasladará a Ahmedabad para asistir a una gala exclusiva organizada por la Fundación Adani. El evento estará enfocado en el desarrollo juvenil y la educación deportiva.

El 14 de diciembre, Messi acudirá al Estadio Wankhede. Se esperan las visitas de figuras destacadas como Shah Rukh Khan, MS Dhoni y Sachin Tendulkar. El último día de la gira será en Nueva Delhi.