FÚTBOL
Leo Messi anuncia la compra del Cornellà
Leo Messi ha adquirido el Cornellà, club de Tercera RFEF, con el objetivo de potenciar la entidad y apostar por el desarrollo del talento local en Catalunya
Leo Messi ha comprado el Cornellà SAD, el club de fútbol cuyo primer equipo milita en Tercera RFEF grupo V y que destaca por poseer una de las canteras más fuertes de Catalunya. El jugador argentino ha decidido llevar a cabo esta inversión con la idea de potenciar a la entidad y llevarla a lo más alto. Se trata del primer paso para su vuelta a Barcelona.
En un comunicado hecho publico en la tarde del jueves, el jugador argentino ha anunciado que Leo Messi “ha formalizado su adquisición del Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta adquisición, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local en Catalunya”.
"Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial", destaca el texto que ha anunciado la adquisición.
También se recuerda los grandes futbolistas que han surgido del club barcelonés: "Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Ruibal, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star".
No es el primer ex jugador del Barcelona que decide dar un paso así. El FC Andorra fue adquirido en 2019 por Gerard Piqué a través de su grupo empresarial Kosmos. Bajo su propiedad, el club experimentó un ascenso meteórico hasta alcanzar la segunda división, convirtiéndose en un proyecto ambicioso y mediático.
Jordi Alba y Thiago Alcántara compraron L’Hospitalet junto al nuevo presidente Antoni Garcia i Acero, el CEO de Glovo Óscar Pierre y el empresario Gonzalo Álvarez, con el objetivo de profesionalizar el club y llevarlo de vuelta a las máximas categorías del fútbol profesional. El club actualmente compite en Tercera Federación — la quinta categoría del fútbol español — y Jordi Alba, que se crió en L'Hospitalet, expresó públicamente su orgullo: "Devolver al club al lugar que se merece, a lo más alto del fútbol profesional". En esta primera temporada lucha precisamente con el Cornellà para el ascenso de categoría.
Comunicado completo de la adquisición del Cornellà
El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya.
Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años.
Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié oIlie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star.
Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club.
Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).
La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo.
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