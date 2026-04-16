Leo Messi anuncia la compra del Cornellà

Leo Messi ha comprado el Cornellà SAD, el club de fútbol cuyo primer equipo milita en Tercera RFEF grupo V y que destaca por poseer una de las canteras más fuertes de Catalunya. El jugador argentino ha decidido llevar a cabo esta inversión con la idea de potenciar a la entidad y llevarla a lo más alto. Se trata del primer paso para su vuelta a Barcelona.

En un comunicado hecho publico en la tarde del jueves, el jugador argentino ha anunciado que Leo Messi “ha formalizado su adquisición del Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta adquisición, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local en Catalunya”.

El logo del Cornellà con el de Leo Messi ya luce en la web del club / UEC

"Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial", destaca el texto que ha anunciado la adquisición.

También se recuerda los grandes futbolistas que han surgido del club barcelonés: "Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Ruibal, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star".

No es el primer ex jugador del Barcelona que decide dar un paso así. El FC Andorra fue adquirido en 2019 por Gerard Piqué a través de su grupo empresarial Kosmos. Bajo su propiedad, el club experimentó un ascenso meteórico hasta alcanzar la segunda división, convirtiéndose en un proyecto ambicioso y mediático.

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Jordi Alba y Thiago Alcántara compraron L’Hospitalet junto al nuevo presidente Antoni Garcia i Acero, el CEO de Glovo Óscar Pierre y el empresario Gonzalo Álvarez, con el objetivo de profesionalizar el club y llevarlo de vuelta a las máximas categorías del fútbol profesional. El club actualmente compite en Tercera Federación — la quinta categoría del fútbol español — y Jordi Alba, que se crió en L'Hospitalet, expresó públicamente su orgullo: "Devolver al club al lugar que se merece, a lo más alto del fútbol profesional". En esta primera temporada lucha precisamente con el Cornellà para el ascenso de categoría.