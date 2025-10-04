El Leganés inflige la primera derrota en casa al Andorra

El Leganés, con un golazo espectacular de 'Duk' y otro buen tanto de Naim García, infligió la primera derrota como local esta temporada al Andorra (1-2).

Los de Paco López rompieron una racha de dos derrotas seguidas y los de Ibai Gómez desaprovechan una ocasión para situarse líderes.

A los 28 segundos el Andorra dio el primer aviso con un chut de Marc Domènech que atajó sin problemas Juan Soriano después de un servicio de Olabarrieta y en el minuto 2 'Lauti' De León remató al palo a portería vacía después de driblar a Juan Soriano y no pudo hacer bueno el pase entre líneas de Martí Vilà.

Los de Paco López reaccionaron a este buen inicio y en el minuto 6, Diego García recibió sólo en la banda derecha y su remate lo rechazó con los puños el debutante Jesús Owono.

El partido entró en una fase sin ocasiones de gol y los dos equipos anulándose. En el minuto 36 marcó Diego Alende, pero el gol del defensa central gallego fue anulado por el VAR por fuera de juego.

Después los de Paco López pudieron adelantarse en el marcador. En el minuto 39, Diego Alende evitó que un remate de Diego García en el área pequeña encontrase portería.

Un minuto después, Jesús Owono rechazó un tiro raso desde fuera del área de Juan Cruz y luego el portero cedido por el Alavés evitó el remate de Diego García. Y en el minuto 42, el portero ecuatoguineano volvió a salvar al Andorra con una buena mano en un remate de cabeza de Diego García.

En la reanudación, Ibai Gómez dió entrada a 'Petxa' por Carrique, pero en el minuto 47 el portugués Luís Henriques de Barros, más conocido como 'Duk', marcó un espectacular gol de falta directa que toco una cruceta antes de entrar en la portería.

Tres minutos después, Naim García marcó el 0-2 después de una jugada individual y sin nada de oposición de 'Petxa' y superando a Owono con un remate cruzado.

Ibai Gómez reaccionó y realizó un doble cambio con la entrada de Jastin García por Diego Alende y de Álex Calvo por Marc Domènech.

En el minuto 60, Juan Soriano evitó el 1-2 tras un remate de 'Lauti' De León y el portero sevillano volvió a salvar al Leganés rechazando de manera espectacular un potente disparo de Álex Calvo.

Nueve minutos después, el asistente anuló un gol por fuera de juego a 'Lauti' De León después de una jugada individual de Jastin García.

En el minuto 85, Álvaro Martín probó con un centro chut que se envenenó y envió a córner Juan Soriano. En el lanzamiento del saque de esquina de Sergio Molina, remató de cabeza Gael Alonso en el primer palo y firmó el 1-2 definitivo.