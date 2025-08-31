Leganés-Deportivo: Butarque y el aroma a Primera

Butarque aún huele a Primera División y no es ese un mal escenario para medir al ambicioso Deportivo que se está gestando. Porque los descendidos, por muy tocados que estén, retienen talento. Porque no deja de ser un equipo que sabe el camino y que hace nada se medía a Real Madrid y Barcelona. El Deportivo visita este lunes Leganés con toda la artillería y la sensación de sentirse poderoso e importante en la categoría, a pesar de que su proyecto da los primeros pasos.

Ya tienen dorsal Mulattieri y Stoichkov. La vida no será tan sencilla desdeeste lunes para Eddahchouri, tampoco para un Leganés, con jet lag por el regreso a Plata, que aún no sabe lo que es ganar en el medio de un agosto inestable. Al menos, se dio el sí quiero hasta enero con Juan Cruz, un futbolista de Primera División, que ha estado todo el verano en la grada y en semirebeldía, pero que ha tenido que conformarse con dejar la élite e intentar un nuevo ascenso tras el brazo de hierro de su equipo negociando un traspaso.

A la espera del aterrizaje real del italiano y del gaditano, Hidalgo ha encontrado pronto un once tipo para este inicio de Liga y amenaza con repetirlo por tercera vez. Los dos delanteros fichados pronto reclamarán su sitio, pero quizás es pronto para incluirlos de inicio porque aún tienen la maleta a medio deshacer. Es un opositor, de momento, mucho más serio Ximo Navarro, quien ha demostrado la solvencia de siempre que pisa un terreno de juego. De lateral, de central. Da igual. Incontestable. Arnau Comas, con sus problemas físicos, es el eslabón débil.

El Leganés, aún en espera del mejor Juan Cruz y sin ganar en esta Liga, no será un rival ni mucho menor. Casi ganó al Huesca, casi venció al Cádiz. Le ha costado con la pelota al equipo de Paco López, quien siempre busca grupos verticales y que golpeen. Nada de rumiar el fútbol ni pedir permiso. Para ese plan le ayuda esa dupla formada por Diego García y Miguel de la Fuente, pretendido este verano por el Dépor. El equipo coruñés estrena pólvora y el Leganés ya la tiene, solo tenía que sacarla del arcón.

Mas allá de la pegada, el partido se muestra como una reválida para el Dépor, aunque apenas asome el mes de septiembre. Ya le había costado en la primera parte de Granada. La sinfonía colectiva del primer gol le rompió la costuras al partido y, a partir de ahí, fue todo mucho más sencillo. Caían los tantos, se multiplicaban las ilusiones en A Coruña. Tanto que el duelo frente al Burgos de la semana siguiente parecía un mero trámite. Ni mucho menos. Empate y golpe de realidad para un Dépor que no sufre atrás y que luce blindado, pero que no está engrasado en su fútbol ofensivo. Ni en la salida de balón ni en los últimos metros, donde le cuesta encontrar a un Yeremay ahora más centrado en el campo. El Deportivo es hoy un grupo con más argumentos tras entrar con contundencia en el mercado de verano, pero el desequilibrio del canario es maná para su producción de ataque. Y no cae.

Será un choque, en cierta medida, de estilos, aunque Hidalgo quiere que se vea un equipo lo más camaleónico posible y al que no le duelan presas por recurrir al fútbol directo. En esta ocasión, las temperaturas no serán protagonistas, porque se esperan entre 22 y 19 grados a la hora del choque en Leganés. Habrá pausa de hidratación y es un horario adaptado por LaLiga, pero el termómetro ya no apretará tanto. Otro actor secundario que sí puede estar en el centro de la escena es el césped. Hace dos semanas el Leganés llega incluso a utilizar spray verde para tapar las calvas. Las indumentarias de los jugadores fueron las mayores chivatas. La anécdota quedó ahí, pero la realidad persiste y puede deslucir un partido entre dos de los equipos con mayores argumentos de Segunda, aún con proyectos titubeantes.