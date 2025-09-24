Leganés-Castellón | Pocos precedentes y un gol del portero

El CD Castellón se enfrenta el próximo lunes (20.30 horas) en el Ontime Butarque a un rival históricamente poco habitual. Será la tercera visita de los albinegros a Leganés. En las dos anteriores, dos empates.

El más reciente asoma en marzo del 2021, en la anterior y breve etapa del Castellón en la categoría de plata. El club orellut subió a Segunda en 2020 y bajó en 2021. Cuando visitó Leganés, el equipo se encontraba inmerso en la lucha por la permanencia. El entrenador era Juan Carlos Garrido, que había relevado a Óscar Cano mediada la temporada. En Butarque, el Castellón consiguió arañar un empate al Leganés, candidato al ascenso (como ahora) por aquel entonces.

El partido finalizó sin goles (0-0) y con una destacada actuación del portero del Castellón, Óscar Whalley. Garrido jugó con Whalley, Lapeña, Iago Indias, Carlos Delgado, Moyano, Señé, Bodiger, Arturo, Marc Mateu, Rubén Díez y Jorge Fernández. Compitió sin delanteros, con Rubén Díez como falso nueve. En el tramo final saltaron al césped Carles Salvador, César Díaz, Marc Castells y Rafa Gálvez. Al final de la temporada, el Castellón descendió a la nueva Primera RFEF.

También bajó tras el anterior precedente. En la campaña 1993/94, el Castellón empató en Butarque (1-1). La peculiaridad es que el gol local lo marcó el portero Mario Soria al rematar un córner en el último suspiro. Antes, Sergi había adelantado a un Castellón entrenado por Ciriano Cano, y con los siguientes jugadores: Fernando, Salva Terra, Arranz, Fernández Cuesta, Javi, Domínguez, Fermín (Sergi), Juan Carlos, Herrero, Dos Santos (Estanis) y Gurinovich.

Vía: El Periódico de Mediterráneo