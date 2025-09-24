Leganés-Castellón | Pocos precedentes y un gol del portero
A lo largo de su centenaria historia, el CD Castellón apenas se ha cruzado con su próximo rival
La del lunes será la tercera vez que los ‘orelluts’ visiten al CD Leganés
David Oliver
El CD Castellón se enfrenta el próximo lunes (20.30 horas) en el Ontime Butarque a un rival históricamente poco habitual. Será la tercera visita de los albinegros a Leganés. En las dos anteriores, dos empates.
El más reciente asoma en marzo del 2021, en la anterior y breve etapa del Castellón en la categoría de plata. El club orellut subió a Segunda en 2020 y bajó en 2021. Cuando visitó Leganés, el equipo se encontraba inmerso en la lucha por la permanencia. El entrenador era Juan Carlos Garrido, que había relevado a Óscar Cano mediada la temporada. En Butarque, el Castellón consiguió arañar un empate al Leganés, candidato al ascenso (como ahora) por aquel entonces.
El partido finalizó sin goles (0-0) y con una destacada actuación del portero del Castellón, Óscar Whalley. Garrido jugó con Whalley, Lapeña, Iago Indias, Carlos Delgado, Moyano, Señé, Bodiger, Arturo, Marc Mateu, Rubén Díez y Jorge Fernández. Compitió sin delanteros, con Rubén Díez como falso nueve. En el tramo final saltaron al césped Carles Salvador, César Díaz, Marc Castells y Rafa Gálvez. Al final de la temporada, el Castellón descendió a la nueva Primera RFEF.
También bajó tras el anterior precedente. En la campaña 1993/94, el Castellón empató en Butarque (1-1). La peculiaridad es que el gol local lo marcó el portero Mario Soria al rematar un córner en el último suspiro. Antes, Sergi había adelantado a un Castellón entrenado por Ciriano Cano, y con los siguientes jugadores: Fernando, Salva Terra, Arranz, Fernández Cuesta, Javi, Domínguez, Fermín (Sergi), Juan Carlos, Herrero, Dos Santos (Estanis) y Gurinovich.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
