El Lecce anuncia a Álex Sala como nuevo jugador tras el traspaso desde el Córdoba CF

El Lecce ha confirmado ya el fichaje del centrocampista Álex Sala. El ya exjugador del Córdoba CF llegará en la noche de este viernes a la ciudad italiana y este sábado pasará el reconocimiento médico. Por tanto, a lo largo del fin de semana firmará previsiblemente con su nuevo club. Así lo ha anunciado el club italiano a través de sus redes sociales.

Sala ya no entrenó en la mañana de este viernes con el Córdoba CF, pues estaba a la espera de que se cerrara la incorporación a su nuevo club. De esta forma ha cumplido con su deseo de jugar en la temporada 25-26 en alguna de las primeras ligas del continente europeo.

La operación, según comentan agentes relacionados indirectamente con la negociación, ha sido más que interesante para el Córdoba CF desde el punto de vista económico, ya que entre fijos y variables, la entidad blanquiverde vería cómo el total del traspaso de jugador se acercaría o rebasaría, incluso, la cláusula de rescisión que tiene Álex Sala en su contrato con el Córdoba CF.

Un puesto cubierto

De esta manera, Álex Sala competiría la próxima temporada en la Serie A, mientras que el Córdoba CF tendría cubierta la posición por la llegada de Dani Requena, aunque no sería descartable que la entidad blanquiverde peinara el mercado en estos últimos días, dada la llegada de dinero del traspaso de Álex Sala y el margen de límite salarial que aún queda en el Córdoba CF, máxime con el traspaso del barcelonés. Así, se buscaría en el mercado un centrocampista más que completara el mediocampo, aunque sin ir a la desesperada, ni mucho menos, ya que la presencia del jugador cedido por el Villarreal da garantías de que el puesto esté cubierto. Además, todo señala a que las apetencias en la planta noble de El Arcángel se centran más en un hombre de ataque.